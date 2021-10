Femmy van Issum: 'Ronde van Drenthe leeft tussen hoop en vrees'

Strengere wetgeving, inkrimping van het politiekorps en de wielerbonden gooien hun prijzen omhoog. Het zijn zorgen waar organisator Femmy van Issum (81) van de Ronde van Drenthe mee te kampen heeft. Over anderhalve week is het weer zover.

"Na deze editie moeten we stevig praten over te toekomst van de ronde. Deze editie spande de kroon wat betreft tegenslag. Dit is niet meer leuk", zegt de 81-jarige preses van de Ronde van Drenthe.

"Na 2023 wil ik niet al het werk meer doen'

Ze gaf meteen aan dat de 60e editie van de Ronde van Drenthe in 2023 haar laatste koersweekend zal zijn. Ze wil daarna best representatieve taken blijven uitvoeren, maar niet meer al het werk uitvoeren en de bijbehorende zorgen op haar schouders dragen. Zo moest voor deze editie het parcours tientallen keren worden aangepast.

"We hebben ons parcours ook heel vaak moeten aanpassen omdat overal wegen opengebroken worden. Gemeenten willen nog voor het einde van het jaar de subsidies gebruiken die er voor wegen gereserveerd zijn", zegt Van Issum.

Een gevolg van al die wegopbrekingen is dat de mannen volgende week zondag niet over de Muur van Emmen zullen komen.

Corona

Een jaar en zeven maanden geleden werd voor het laatst de Ronde van Drenthe verreden. Corona zorgde ervoor dat de editie van 2020 helemaal werd afgeblazen en de editie van 2021 werd opgeschoven naar dit najaar. Maar ook nu zal corona nog een rol spelen.

"Gasten die we rondrijden in bussen zullen mondkapjes moeten dragen en bij de huldiging wordt het publiek hermetisch afgesloten van de renners", licht van Issum toe.

Ontknoping Women's World Tour

Dit jaar is de Ronde van Drenthe voor de vrouwen de laatste wedstrijd, in een serie van achttien, die meetelt voor het het Women's World Tour-klassement. Annemiek van Vleuten gaat na zeventien wedstrijden soeverein aan de leiding en is met 3177 punten niet meer te achterhalen.

Na afloop van de wedstrijd worden in Hoogeveen de truien voor het eindklassement uitgereikt. De organisatie hoopt erop dat Van Vleuten, ondanks haar zware blessures aan bekken en schouders - die ze opliep bij een val in Parijs Roubaix - toch haar trui kan komen ophalen in Hoogeveen.

De laatste editie in 2019 werd bij de mannen gewonnen door Pim Ligthart en de Italiaanse Marta Bastianelli won bij de vrouwen. Zowel de mannen als de vrouwen gingen toen in Zuidwolde van start. Nu is de start bij het gemeentehuis van Assen.

Programma

Vrijdag 22 oktober: Drentse acht van Westerveld (dames)

Zaterdag 23 oktober: Women's World Tour Ronde van Drenthe (dames)

Zondag 24 oktober: Albert Achterhes Profronde van Drenthe (heren)