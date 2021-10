Emmenaar vrijgesproken van verkrachting, wel straf voor oplichting

De rechtbank in Assen heeft een 26-jarige man uit Emmen vrijgesproken van het verkrachten van zijn ex-vriendin. Volgens haar was ze in 2019 en vorig jaar meerdere keren met veel geweld door hem verkracht. Hij zou haar onder meer hebben geslagen en haar keel hebben dichtgedrukt. De rechtbank vindt dat daar te weinig bewijs voor is.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vier jaar gevangenisstraf tegen de Emmenaar voor verkrachting, online oplichting en het bedreigen van een woonbegeleider. De man bekende wel dat hij seks had gehad met zijn ex, maar alles was vrijwillig gebeurd, vertelde hij in de rechtszaal.

Liefdesbrief

De rechtbank twijfelt aan het verhaal van de vrouw, omdat ze, ondanks haar aangifte eind 2019, wel terugging naar de man. Daartoe werd ze volgens de rechtbank niet gedwongen. Ze bleef bij hem tot hij vorig jaar zomer werd aangehouden. Daarna schreef ze hem onder meer een liefdesbrief waarin ze zei dat ze van hem hield en hem miste. Volgens de rechtbank strookt dit niet met elkaar.

De vrouw is ook een keer onderzocht in het ziekenhuis en had toen blauwe plekken. Maar de rechtbank vindt dat er te weinig bewijs is dat haar ex de boosdoener is. Dat vrienden van haar bij de politie hebben verklaard over het seksuele geweld, overtuigt de rechtbank ook niet. Zij hebben alleen verteld wat ze van de vrouw zelf hebben gehoord.

Omdat de rechtbank de verkrachting niet bewijsbaar vindt, heeft de vrouw ook geen recht op schadevergoeding. Ze vertelde in haar slachtofferverklaring dat ze ernstig getraumatiseerd is door wat haar ex haar had aangedaan en eiste 24.000 euro schadevergoeding.

Ruim één jaar celstraf

De Emmenaar is wel veroordeeld tot één jaar en drie maanden gevangenisstraf voor het oplichten van meerdere mensen via Facebook Marketplace en bedreiging. Hij zou zich, samen met een vriend uit Assen, hebben voorgedaan als iemand anders en onder meer Playstations te koop hebben aangeboden. Nietsvermoedende kopers maakten geld over, maar kregen niks.

Volgens het OM gingen de twee bedrijfsmatig te werk, ook omdat ze allebei erg handig zijn met computers. Tegen de 21-jarige man uit Assen eiste justitie twee weken terug één jaar cel. Hij is veroordeeld tot 240 uur werkstraf en vier maanden voorwaardelijk. De man zat al niet meer in voorarrest en hoeft, als hij niet opnieuw de fout in gaat, niet meer de cel in.

De Assenaar maakte zich ook schuldig aan 'vriend-in-nood-fraude', waarbij oplichters zich via Whatsapp voordoen als een vriend of familielid en met een smoes vragen om snel geld over te maken. Een vrouw uit Amersfoort raakte op die manier voor ruim 7500 euro gedupeerd. Dat moet hij terugbetalen. Daarnaast is de man uit Assen veroordeeld voor het uitgeven van vals geld.

De rechtbank noemt het 'ernstig en ergerlijk' wat hij en de Emmenaar mensen hebben aangedaan. De Assenaar heeft zijn leven inmiddels gebeterd, vertelde hij twee weken terug tijdens de rechtszaak. De man uit Emmen heeft zijn hele celstraf al in voorarrest uitgezeten en komt vandaag vrij.

