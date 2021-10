Sinterklaasintocht Assen gaat niet door

De Asser Sinterklaasintocht staat bekend als een van de grootste intochten van Nederland. Jaarlijks komt de Sint met zo'n vierhonderd pieten naar de stad. Duizenden toeschouwers langs de kant van de Vaart en in de binnenstad begroeten de goedheiligman. Maar voor het tweede jaar op rij gaat er een streep door het evenement.

"De gemeente Assen ziet de intocht als een evenement en niet als een doorstroomlocatie. Dat is zuur, maar we hadden er al rekening mee gehouden", zegt Dik Boers van de Stichting Sinterklaasintocht Assen. "Het zou betekenen dat we op de Kop van de Vaart toegangscontrole moeten houden. Dat is niet haalbaar voor het aantal mensen dat daar op af komt."

De fans van het sinterklaasfeest hoeven niet te vrezen dat de Sint helemaal niet naar Assen komt. De organisatie zoekt met de gemeente naar alternatieven. "We zijn daarover plannen aan het maken en gaan daarover deze week en begin volgende week in overleg. Er komt in ieder geval wel iets, maar daarover kan ik nog niets zeggen."

Onduidelijkheid over andere intochten

In andere gemeenten is nog geen beslissing genomen over Sinterklaasintochten. De gemeente Meppel laat weten dat aanvragen uit Nijeveen en Meppel op dit moment worden beoordeeld en dat daarover gesprekken worden gevoerd met de organisatoren.

De gemeente Hoogeveen ziet vooralsnog intochten zonder randactiviteiten las een doorstroomevenement. Wanneer die voldoen aan de regels die nu geleden, dan kunnen zij doorgaan. Emmen wacht de landelijke richtlijn af en denkt later deze maand een beslissing te nemen.