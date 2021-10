Familie Bentlage zet metamorfose van horeca- naar dagzorgcentrum voort

In 2016 hakte de familie Bentlage de knoop door: hun zalencentrum in Emmer-Compascuum zou voor een deel omgebouwd worden tot dagzorgcentrum. Als eerste moest de kegelbaan wijken om ruimte te maken voor dagzorgcentrum Het Turfhuus voor ouderen. Nu volgt een volgende stap.

Samen met jongerenwerker Renda Blok voegen zij daar een nieuwe doelgroep aan toe: jongeren. Voor deze nieuwe bedrijfstak, genaamd Nuver, worden de resterende zalen verbouwd of in gebruik genomen.

Bentlage een begrip noemen in de omgeving van Emmer-Compascuum is bijna een understatement. Bruiloften, partijen: dorpsbewoners hebben er in de afgelopen halve eeuw allemaal wel eens een paar gezellige uurtjes beleefd. Eigenaren Theo, Rikie en hun dochter Anna besloten vijf jaar geleden een tweede koers te varen met Het Turfhuus.

Oma in de keuken

Met de oprichting van Nuver wordt die transformatie voortgezet. Bentlage trekt samen op met jongerenwerker Blok, geen onbekende voor de familie. "Rond mijn 15e werkte ik hier in de keuken", vertelt ze. "Daar werkte ik in het begin zelfs nog met de oma van Anna en uiteraard met Rikie."

In 2019 ging Blok over op jongerenwerk, en de vriendschap met Anna bleef bestaan. "Samen hebben we aan de keukentafel het concept Nuver bedacht", vervolgt ze. "Met Nuver willen we ook een brug slaan tussen jong en oud."

Prikkelarm

Anna herinnert zich nog de tijd voor covid dat basisschoolleerlingen op bezoek kwamen. "De ouderen genoten daar zo van. Het leek ons daarom een goed idee om ook jongeren hier dagbesteding te bieden." Volgens Blok gaat het om jongeren die op zoek zijn naar professionele en betrokken begeleiding voor hun zorgvraag.

De nieuwe bedrijfstak betekent ook dat het zalencentrum (400 vierkante meter) volledig op de schop moet. Bentlage: "De ruimte wordt in drieën gedeeld. Straks staat er een tweede huiskamer voor Het Turfhuus, een prikkelarme ruststraat met veel planten voor diegenen die zich even terug willen trekken." Een deel gaat dienst doen als creatieve ruimte.

Voorzaal

De voorzaal, het oudste gedeelte van het horecabedrijf, werd in de afgelopen jaren nog bij gelegenheid gebruikt. "Vanaf medio januari wordt dit de thuisbasis van Nuver", aldus de twee ondernemers. De komende anderhalf jaar worden de ruimte daar klaar voor gemaakt.

Het horecadeel heeft straks de mogelijkheid voor jongeren om samen met een leermeester horeca in de keuken te staan. Dat de horeca binnen het familiebedrijf meer op de achtergrond komt te staan, betreurt Anna in die zin niet. "We zijn een horecafamilie, maar bovenal een ondernemersgezin. Bovendien liggen zorg en deze tak vrij dicht bij elkaar: je legt in beide gevallen de mensen in de watten."