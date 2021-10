Zeehond uit De Onlanden op weg terug naar Waddenzee

Zeehond Thor, die begin augustus opdook in natuurgebied De Onlanden, lijkt op weg te zijn naar de Waddenzee. Volgens boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten werd het dier twee weken voor het laatst in het gebied gezien, toen hij rondzwom bij Roderwolde. "Het lijkt erop dat hij via het Leekstermeer op weg is naar zijn normale leefomgeving."

Dat schrijft RTV Noord, dat met de boswachter sprak.

Veel belangstleling

De zeehond hield zich lange tijd op in het water bij een brug in de Weringsedijk. Daar trok de ongebruikelijke gast veel belangstelling. Na enkele weken lukte het een medewerker van Zeehondencentrum Pieterburen deze zomer om de zeehond te identificeren aan de hand van een merkje dat aan zijn staart bevestigd was.

Het bleek te gaan om een mannetje dat op 25 juni 2020 als pup werd binnengebracht in Pieterburen, nadat hij verzwakt was gevonden in Friesland. Toen hij weer was aangesterkt werd hij op 20 oktober van datzelfde jaar vrijgelaten. De zeehond kreeg destijds de naam Thor van de mensen die hem adopteerden.

'Zou een heel gedoe zijn geweest'

"Ik ben er wel blij mee dat hij waarschijnlijk weer op de terugweg is", zegt boswachter Zwiers. 'Het zou een heel gedoe zijn geweest als we hem hadden moeten vangen, bijvoorbeeld omdat er ijs zou komen te liggen. Ik verbaas me er nog steeds over dat een kuddedier als de zeehond zo lang solitair geleefd heeft."

