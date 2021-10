Assen staat stil bij Week van het Nederlandse Voedsel

Het is de Week van het Nederlandse Voedsel. Een week waarin extra aandacht wordt besteed aan zowel typische Nederlandse als lokale producten. In Assen kun je bij verschillende restaurants en cafés een Hollandse maaltijd eten.

"Bewust zijn van wat we eten en waar ons voedsel vandaan komt is heel belangrijk. Het is totaal niet duurzaam als het voedsel dat we eten de hele wereld over gaat. Je kunt lokaal heel veel producten verbouwen en gebruiken", vertelt Wija Koers, één van de initiatiefnemers van de week. De Week van het Nederlandse Voedsel is onderdeel van het landelijke Dutch Food Week.

Lokaal en vers

In ieder geval vier verschillenede restaurants en cafés in Assen doen mee aan deze week. Zij bieden een speciaal menu of gerecht aan, geïnspireerd door de Hollandse pot of gemaakt met Drentse streekproducten. Vanmiddag proostte gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) samen met ondernemers en initiatiefnemers met een lokaal biertje op deze week.

"Tijdens de coronacrisis is de vraag naar lokaal en vers voedsel alleen maar toegenomen", weet Jumelet. "Drenthe heeft een groot aanbod in en deze week is een mooie manier om dat te laten zien."

Vrijwilligers

Volgens Koers is duurzaamheid een groot thema, maar weten mensen niet zo goed hoe ze daar inhoud aan moeten geven met het avondeten. "Dan gaan mensen wildvreemde capriolen uithalen om duurzaam te zijn, terwijl je juist heel gemakkelijk duurzaam kunt zijn door gewoon je eten dicht bij huis te halen."

De Week van het Nederlandse Voedsel is opgezet door een aantal gepassioneerde vrijwilligers. Er zit een bakker bij, een aantal boeren en de stadsmanager van Assen. Koerts: "De gemene deler is dat we lokaal gezond eten belangrijk vinden."

Volgend jaar grootser

De Week van het Nederlandse Voedsel heeft in Assen weliswaar voet aan de grond gekregen, maar de initiatiefnemers hopen ook andere plekken in de provincie en het land te inspireren erbij stil te staan. Dit jaar was dat door de coronacrisis lastig. Jumelet: "Je ziet overal initiatieven ontstaan en het is de kunst om die met elkaar te verknopen. We hopen het volgend jaar grootser aan te pakken."

De Week van het Nederlandse Voedsel vindt dit jaar plaats van 9 tot en met 16 oktober. Voor volgend jaar hebben al tien Asser horecazaken zich aangemeld.