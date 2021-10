Dieren maken ruimschoots gebruik van faunapassages in Assen

Sinds vorige week is ook de otter gespot in een faunapassage van Assen (Rechten: Pixabay)

Twee wildcamera's die elke twee weken wisselen van plek, leggen de bewegingen van de dieren vast. "Het is altijd verrassend en spannend wat ik aantref op de beelden", vertelt Chris Tiesinga, ecoloog bij gemeente Assen. "Sinds vorige week heb ik voor het eerst een das en een otter gezien. Ik hoop de bever ook eens aan te treffen em ik denk dat dit best realistisch is."

Inzicht in 'wild-verkeer'

De faunapassages zijn aangelegd met als doel dat dieren zich veilig van het ene gebied naar het andere kunnen verplaatsen. Een aantal van die passages zijn te vinden bij knooppunt Assen (Assen-Zuid) en bij Europaweg-Zuid en Europaweg-Oost. Faunapassages zijn soms buizen die onder de weg door lopen, maar kunnen ook bestaan uit een paar planken naast een bruggetje.

Tiesinga: "Of de faunapassages goed functioneren werd niet actief door ons nagegaan. Om inzicht te krijgen in het 'wild-verkeer' en om te zien of we een passage ook beter kunnen laten functioneren, controleer ik deze doorgangen. De kennis die we opdoen, gebruiken we in adviezen over plaatsing van nieuwe faunapassages. De meeste faunapassages blijken in goede staat te zijn."

Veel dieren zijn trekdieren

Veel dieren blijven niet op één plek of één leefgebied, want veel dieren zijn trekdieren. Omdat er meer huizen worden gebouwd en wegen worden aangelegd, krijgen dieren steeds minder ruimte om zich te verplaatsen. Faunapassages zijn dan nodig om dieren die ruimte te geven. Daarnaast strekt de natuur zich uit als natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Het ecosysteem wordt daardoor stabieler.

