Noord-Drenten kunnen fluiten naar omgekeerde bewijslast

Vorige week werd een motie van Drents CDA-Kamerlid Agnes Mulder aangenomen, waarin werd opgeroepen om het wettelijk bewijsvermoeden bij schade door gaswinning niet verder in te perken. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zei naar aanleiding van de motie van het CDA van vorige week wek het gesprek aan te willen gaan met de Tweede Kamer en minister Stef Blok (EZK) over de omgekeerde bewijslast.

"De coalitiepartijen vonden dat voldoende", zegt Nijboer. "Ik wilde dat de Kamer zegt: we regelen het. Nu kan het IMG het alsnog naast zich neerleggen." Vorige week viel er geen beslissing over de motie van Nijboer. Daarom moest er vanmiddag een hoofdelijke stemming plaatsvinden. Het IMG riep afgelopen zaterdag in Cassata bij monde van voorzitter Bas Kortmann nog op om gedupeerden in Norg te compenseren.

De omgekeerde bewijslast (ook wel het wettelijk bewijsvermoeden) houdt in het geval van de gaswinning in dat gedupeerden niet zelf hoeven te bewijzen dat de schades door de gaswinning/gasopslag veroorzaakt zijn. In grote gedeelten van Groningen geldt de omgekeerde bewijslast. Wanneer er sprake is van schade, kan de gedupeerde dit melden zonder dat hij of zij dit zelf dient te bewijzen. Het is dan aan de NAM om te weerleggen dat de schades van gasopslag of gaswinning komen.

In Drenthe gold de omgekeerde bewijslast ook korte tijd, maar de regio waar dit geldt is door het IMG aangepast. Hierdoor vallen veel gedupeerden buiten de boot. Lokale en regionale bestuurders in Drenthe hopen dat de minister bij het IMG aandringt op een terugkeer hiervan in Drenthe.