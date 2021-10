Geen draaiorgel op Zuidlaardermarkt: 'Het is een rotafweging'

Joris ten Have bij zijn draaiorgel in Zuidlaren (Rechten: RTV Drenthe/Marcel Drent)

Orgelman Joris ten Have mag wel op de kermis staan, maar niet op de paarden- of warenmarkt tijdens de Zuidlaardermarkt. Dat zegt burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo tijdens de raad vanavond.

Raadslid John Franke van Leefbaar Tynaarlo vroeg op opheldering waarom de orgelman niet op de markt mag spelen, want "het is een stukje cultureel erfgoed". Ook Klaas Kuipers van GroenLinks vroeg eerder al schriftelijk waarom de muziek van de orgelman niet op de markt mag klinken, maar er wel muziek mag spelen op de kermis. "Dat is ook mechanische muziek", meent Kuipers.

Ondanks dat beiden locaties doorstroomlocaties zijn, mag Ten Have wel op de kermis staan, maar niet op de markt. Voor de markten geldt dat er geen muziek mag plaatsvinden, anders dan achtergrondmuziek door speakers van bijvoorbeeld horeca, legt de burgemeester uit. Er mogen namelijk geen opstoppingen plaatsvinden. "Voor de kermis zijn er heel andere regels. Vraag mij niet waarom, maar dit is van bovenaf zo afgesproken", aldus Thijsen.

'Rotafweging'

Waar de burgemeester eerder de menselijke maat erg belangrijk vond, zo herinnert Groenlinks-voorzitter Miguel Ririhena hem, kan daar nu niet mee gemeten worden. "Als ik deze ondernemer op de markt toesta, dan moet ik ook de keyboardspeler die er al vijf jaar staat toestaan en anderen die volgen", vertelt Thijsen. "Het is gewoon een rotafweging."

Ook opties als staan in een tuin langs de route, zoals wordt geopperd door VVD'er Edwin Hageman, is geen optie. Dat mag niet. Of op de doorstroomlocatie zelf lopen met de muziek, ook dat is verboden. De reden is wederom: er mag geen muziek klinken op een doorstroomlocatie. Alleen op die voorwaarde mag de Zuidlaardermarkt georganiseerd worden. "Het is spijtig en onnodig. Maar ik wil dat feestje organiseren, de Zuidlaardermarkt. En dat moet zonder muziek op de markt", zegt Thijsen. "Op de kermis mag dat wel, maar of de orgelman daar wil staan, is aan hemzelf."

Voor Ten Have zelf blijft het jammer en spijtig. "Het lijkt mij niet de oplossing. Op de kermis kom ik niet boven het geluid uit."

