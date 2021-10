Spijkerboor moet langer wachten op fietspad naar Eexterveen

In 2017 sloot de basisschool in het dorp. Sinds die tijd gaan de kinderen uit het dorp op de fiets naar de basisschool in Eexterveen. Maar de smalle weg er naartoe is onveilig door snel rijdend verkeer en landvoertuigen.

Nadelen

"De gemeente heeft vanavond plannen voor twee tracés gepresenteerd. Eén aan de oostkant en een aan de westkant van de Hunzeweg. Maar beide opties hebben nadelen", zegt Dirk van den Bosch, bestuurslid van Dorpsbelangen Spijkerboor/Annerveen. "Aan de oostzijde wonen 39 inwoners vlak bij de weg, aan de westzijde moeten afspraken worden gemaakt met boeren."

Eigenlijk zijn het dezelfde plannen die ook in 2017 al werden gemaakt. Toch is Van den Bosch positief gestemd na de bijeenkomst. "Veel van de betrokkenen waren aanwezig. De gemeente heeft geluisterd en alle informatie meegenomen. In januari mag de gemeenteraad beslissen hoe we verdergaan."