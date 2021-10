Parkeergelegenheid in Dalen onderzocht na klachten ondernemers

Wethouder Huizing is inmiddels met Daler ondernemers en Dorpsbelangen Dalen om tafel gegaan om het probleem te bespreken en volgens alle partijen was het een 'zeer constructief gesprek'. Als het onderzoek naar de parkeermogelijkheden in Dalen is uitgevoerd, gaan de partijen weer om tafel om te kijken hoe het parkeerprobleem opgelost kan worden.

36 plekken minder

Het tekort in Dalen is volgens de ondernemers onder meer ontstaan door de bouw van fase twee van het Caspershof in het dorpscentrum. Daardoor zijn er in één klap 36 parkeerplekken minder.

De bouw van fase 2 van Caspershof in Dalen zorgde voor een stuk minder parkeermogelijkheden in het dorp (Rechten: Ana Ivis/RTV Drenthe)

