Klimaatverandering zorgt dat waterberging De Onlanden wordt uitgebreid

Waterschap Noorderzijlvest wil de waterberging in De Onlanden uitbreiden en heeft inmiddels al onderzocht waar het mogelijk is om extra water te bergen. Klimaatverandering maakt het noodzakelijk om water van hevige en langdurige regenval op te kunnen slaan. Er is al groen licht gegeven om met de plannen aan de slag te gaan.

De Onlanden heeft nu ook de functie om water op te vangen als dat nodig is, maar dat is niet genoeg omdat klimaatverandering in ons land hevigere en langer durende buien veroorzaakt. Omdat De Onlanden niet alleen een waterbergings- maar ook een natuurgebied is, wil Noorderzijlvest ook onderzoeken of het mogelijk is om bij te veel water niet meteen het hele gebied onder te laten lopen. Zo zijn de gedeelten met trilvenen nogal kwetsbaar.

Water uit omliggende landbouwgebieden bevat meer voedingsstoffen en moet daar zo lang mogelijk worden weg gehouden. Volgens het waterschap kan dat door met compartimenten te werken. Daarbij wordt eerst water opgevangen in de minst kwetsbare delen, en pas als het echt niet anders kan in alle delen.

Te duur

Eerder liet de provincie Drenthe onderzoeken of extra waterberging ook mogelijk is buiten De Onlanden, maar dat bleek erg duur te zijn. Op korte termijn is daar geen geld voor. De uitbreiding kan dus alleen in De Onlanden zelf. Er moet daarvoor nog wel een Milieu Effect Rapportage worden opgesteld en daaruit moet blijken wat de meest geschikte maatregelen zijn om eventuele negatieve effecten op onder meer de natuur te voorkomen.

Uiterlijk 1 januari 2025 moet de uitbreiding klaar zijn voor gebruik.