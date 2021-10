Metamorfose Sprookjeshof van start gegaan met terugkeer Hans en Grietje

"De kinderen misten ze", zegt manager Evelien Maas, terwijl ze lachend naar de poppen kijkt. "We zeiden maar tegen ze dat Hans en Grietje op vakantie waren. Maar het is heel fijn dat ze nu weer terug zijn."

Knibbel, knabbel, knuisje

Het verhaal van Hans en Grietje wordt straks aan de bezoekers verteld door speakers die in de attractie zijn gebouwd. In het verhaal knabbelen Hans en Grietje aan het huis van de heks, dat helemaal is gemaakt van snoep. Het huisje in het Sprookjeshof ziet er op het eerste oog ook smakelijk uit, is gemaakt van polyester, met een krakeling op de deur en een schoorsteen van pannenkoeken met stroop.

"Precies wat we wilden", zegt Tjebbe Haringa, sinds 2015 eigenaar van Speelpark Sprookjeshof, tevreden. "Dit wordt de nieuwe stijl sprookjes die we hier willen toepassen."

Hele park opknappen

Het plaatsen van een attractie als deze is geen eenvoudig klusje. Het geheel is gemaakt in Denemarken en kost ongeveer 100.000 euro. Door de gevolgen van het coronavirus liep de verzending grote vertraging op.

Haringa: "Natuurlijk hebben we een rare tijd gehad met corona. Toch wisten bezoekers ons te vinden en te waarderen. Nu willen we wat terugdoen."

Het restaurant Hof van Zuidlaren, dat bij het park hoort, onderging eerder al een grote metamorfose. Na Hans en Grietje wil Haringa ook de rest van het park opknappen. "Het restaurant was een hele investering. Nu zijn we op het punt gekomen om ook in het park echt dingen te gaan doen. Wat heel belangrijk is, is dat kinderen vandaag de dag kunnen spelen."

Niet ouderwets

In het park kunnen kinderen 25 sprookjes zien en beleven. Sommige van die sprookjes zijn heel erg oud. Voor oudere bezoekers is een bezoekje dan ook al snel één al nostalgie. Volgens de directie zijn sprookjes dan nog niet ouderwets.

"Zeker niet", zegt Haringa. "Ik kom overal in de wereld in parken. Ik zie dat het blijft. En ik denk dat het heel belangrijk is voor kinderen als ze opgroeien met de gedachte dat deze sprookjes er allemaal zijn."

Bekijk hier onze reportage over de nieuwe attractie in Speelpark Sprookjeshof: