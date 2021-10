Stelling; De coronamaatregelen moeten voorlopig niet verder versoepeld worden

De prognoses voor hoe corona zich de komende herfst- en wintermaanden verder ontwikkelt, zijn slechter dan eerder werd verwacht. Dat schrijft het Outbreak Management Team (OMT) in een advies aan de regering. Volgens het OMT is er "een grotere mate van onzekerheid, waarbij ook een forse toename van ziekenhuis- en ic-opnames niet uitgesloten is". Daarom adviseren de experts ook om nu niet al verder te gaan versoepelen.

Het kabinet besluit begin volgende maand of er al dan niet verder wordt versoepeld. Het OMT komt op 29 oktober bij elkaar om de stand van zaken te bespreken en het demissionaire kabinet vervolgens te adviseren. Dan kan het beter een inschatting maken wat wel en niet mogelijk is. "Naarmate we een aantal weken verder zijn, wordt de prognose nauwkeuriger en de risico's van eventuele versoepelingen beter omschreven", aldus het team.

Wel adviseert het OMT om de termijn voor een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) na een doorgemaakte besmetting te verlengen naar een jaar. Nu is dat nog een halfjaar. De experts houden de mogelijkheid open dat deze termijn zelfs nog verder wordt opgerekt, maar willen hier eerst verder onderzoek naar doen. Er is nu nog niet genoeg informatie hoeveel mensen weer ziek worden of zelfs ernstige klachten krijgen nadat ze eerder al corona hebben gehad.

