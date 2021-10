Viaduct in Assen-Zuid vernoemd naar omgekomen militair Wesley Schol

Schol kwam dertien jaar geleden op 20-jarige leeftijd om het leven toen hij en zijn kameraad Aldert Poortema uit IJlst tijdens hun missie in Afghanistan geraakt werden door eigen vuur van Nederlandse eenheden. Een noodlottig incident waar het ministerie van Defensie vorig jaar aansprakelijkheid voor erkende. Dat Schols naam vanaf deze week op een viaduct in Assen-Zuid prijkt, tovert een glimlach op de gezicht van moeder Christa.

Het is alweer dertien jaar geleden dat haar zoon het leven liet, maar ze vindt het nog altijd moeilijk om te vertellen wat erbij komt kijken als je een kind verliest. Dat het viaduct in Assen-Zuid vanaf deze week de naam van haar zoon draagt, maakt haar desondanks trots. "En ik vind het vooral heel eervol", stelt ze. "Een heel mooi gebaar en ook op een mooie plek. Onder dat viaduct rijdt altijd veel verkeer langs, zo wordt Wesley niet vergeten."

Idee omarmd

Christa was al langer op de hoogte dat omgekomen militairen vereeuwigd zouden worden op bruggen en viaducten, maar dat de naam van haar zoon deze week al vereeuwigd zou worden op een Asser viaduct had ze nog niet verwacht. "Dat is mede te danken aan de gemeente Assen, die het idee meteen omarmde. Ook zij vonden het een heel eervol idee om Wesley op een viaduct in de stad te vereeuwigen", vertelt ze. Christa's man wist meteen al om welk viaduct het ging. "Dat was volgens hem één van de weinige viaducten in Assen die nog geen naam had."

Monument

Dat de gemeente Assen ook begaan is met Wesley's lot, ook dertien jaar na dato, doet Christa en haar familie erg goed. Dat waren ze volgens haar ook in 2008, toen er een monument ter nagedachtenis aan Wesley werd onthuld bij de speeltuin aan de Stadhouderslaan, de straat waar Wesley een groot deel van zijn jeugd doorbracht.

De moeder van Wesley Schol bekijkt het gedenkteken voor haar zoon op het speelterrein aan de Stadhouderslaan (Rechten: ANP)

"Op het monument hingen een foto en plaquette van Wesley, en waren zijn voetafdrukken in tegels gegoten. Maar twee jaar geleden werd ik gewaarschuwd dat die steeds vaker doelwit waren van vernielingen. Dat was geen fijne periode", blikt Christa terug. Het geraamte van het monument staat nog altijd aan de Stadhouderslaan, maar de memorabilia hebben bij haar thuis een nieuw plekje gekregen. "De gemeente heeft die loodzware tegels op eigen kosten in onze voortuin gelegd, geweldig toch?"

Spieken

De naam van Wesley Schol krijgt op het viaduct in Assen-Zuid nu opnieuw een plek in de openbare ruimte. In de nacht van 14 op 15 oktober wordt het bord met zijn naam op het viaduct bevestigd, weet Christa. "Dat gebeurt 's nachts omdat verkeer er dan zo weinig mogelijk last van heeft", weet ze. De officiële ceremonie volgt op een later moment. "Stiekem wil ik donderdagnacht al even spieken als ze het bord bevestigen", glundert Christa. "Maar", nuanceert ze, "mijn dochter is hoog zwanger, dus ik moet zuinig met mijn tijd omgaan", lacht ze.

Voor Christa en haar man zal er deze week hoe dan ook iets veranderen. Op de kilometerteller van hun auto welteverstaan. Want waar ze normaal altijd de kortste route kiezen om naar huis te gaan in de Asser wijk Pittelo, zal er na donderdag wat vaker worden omgereden. "Ja, absoluut", zegt Christa. "Wij zullen straks wat vaker opduiken in Assen-Zuid."

