Directeur BBI Travel: 'Wintersportvluchten Eelde gaan sowieso door'

Reizigers die een wintersportvakantie hebben geboekt naar Scandinavië en vliegen vanaf Eelde hoeven zich geen zorgen te maken dat hun vakantie niet doorgaat vanwege het faillissement van de Deense vliegtuigmaatschappij Great Dane Airlines. Dat zegt directeur Henk van der Kooi van reisorganisatie BBI Travel uit Eelde. De reisorganisatie is in gesprek met andere vliegmaatschappijen.

"We zijn met drie anderen in gesprek en het ziet er goed uit", zegt Van der Kooi. "Ik verwacht dat we binnen enkele dagen uitsluitsel te kunnen geven. We gaan er vanuit dat de wintersportvluchten doorgaan. Het aantal boekingen is zo goed; we willen de reizigers uiteraard niet teleurstellen."

Great Dane Airlines zou de vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar de Scandinavian Mountains op de grens van Noorwegen en Zweden vanaf 19 december uitvoeren. Eigenlijk wilde BBI vorig jaar al wintersportvakanties naar Scandinavië aanbieden vanaf Eelde, maar toen werden de plannen uitgesteld vanwege de coronapandemie. Van der Kooi: "Ja, het is klap op klap, maar we werken er hard aan om te zorgen dat het nu goed komt. Mensen die al hebben geboekt, moeten gewoon een mooie vakantie in de sneeuw tegemoet kunnen zien. Ze hoeven zich geen zorgen te maken."

Met welke vliegmaatschappijen BBI Travel in gesprek is, wil Van der Kooi nog niet zeggen. "Maar de wintersportvluchten gaan sowieso door."

