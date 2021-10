Praot Drents Met Mij met radio-dj Bert Haandrikman

"Toen ik klein was, sprak ik de droom uit dat ik bij de radio wilde. Dan zeiden mensen: 'Dat moet je uit je hoofd zetten, want jij spreekt Drents. Dan kom je er nooit tussen in Hilversum'," zo vertelt Haandrikman in de podcast Praot Drents Met Mij. "In die tijd las ik heel veel boeken over taal en ik nam zelfs het journaal op en sprak Fred Emmer letterlijk na. Het ging echt heel ver", vertelt Haandrikman.

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een tweede seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij. In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt.

Thuiskomen

Bert vertelt vol passie waar zijn liefde voor radio vandaan komt. Op de boerderij van zijn ouders aan de Strengenweg in Borger liep hij al met zijn microfoon rond om verhalen op te nemen. "Ik had een geweldige jeugd. Ik denk dat waor je geboren bent en een fantastische jeugd hebt had, je dat nooit vergeet en dat dat altied een goed gevoel geeft om terug te kommen. Als ik het bordje van de provincie Drenthe bij Meppel zie, denk ik: ik ben weer thuus."

Maar of hij nog eens zal verhuizen naar Drenthe? "Het is heel simpel: sinds 2018 zit ik bij Radio Vief en de ochtendshow die ik nu doe, zit mij als een jas die past. Ik ben nu helemaal mezelf, leef mijn droom en daar geniet ik erg van. Maar misschien ooit."

Want hij mist Drenthe soms best wel. "De Drentse nuchterheid bewaar ik zelf wel. Maar ik heb nog geen slager in Utrecht gevonden met echte Drentse dreuge worst."

Praot Drents Met Mij - Bert Haandrikman

