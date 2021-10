Slakken in je tuin die alles opeten, maar kun je deze slakken ook zelf eten?

Kun je ze ook eten? Deze vraag stuurde Tryanka Westra in naar Zoek het uit!, naar aanleiding van het verhaal over eendenkroos van vorige week. Wij doken de kookboeken in!

Dat slakken gegeten worden als delicatesse is geen geheim. De beestjes worden dan op zijn Frans 'escargots' genoemd en vaak geserveerd met veel boter en knoflook. Veelal zijn dit speciaal gekweekte slakken, maar hoe zit dat met onze eigen huis- tuin- en keukenslak?

Huisjesslakken in alle soorten en maten, en vergeet ook vooral de naaktslakken niet. Er glibbert behoorlijk wat rond in de tuin, en de diertjes doen zich graag tegoed aan onze geliefde planten en groentes. Maar kunnen ze ook op ons bord liggen voor een smakelijke maaltijd?

"Je kan naaktslakken opeten, zeker de grote roodbruine. Maar laat ons zeggen dat ze niet meteen aangezien worden als een culinair hoogstandje", zei bioloog en slakkenkenner Thierry Backeljau in het Belgische Rado 1-programma 'Nieuwe Feiten'. "Ze worden niet vaak gegeten, maar men gebruikt die slakken wel om een siroop van te maken die bijvoorbeeld zou helpen tegen verkoudheden. Maar volgens mij worden er nergens ter wereld naaktslakken als voorgerecht aangeboden."

Slakkenfraude

De Escargots de Bourgogne, de slakken die je in de supermarkt vindt, verschillen in principe niet zoveel van andere slakken. "Ze hebben niet allemaal dezelfde smaak en het product is ook fraudegevoelig. Men heeft weleens duurdere escargots verkocht voor goedkopere, met vlees van een andere slak erin. Kenners zullen het verschil wel proeven, maar niet iedereen merkt het", vertelt Backeljau.

Je eet trouwens maar een klein gedeelte van zo'n Escargot de Bourgogne, namelijk de voetspier. "Het dier wordt uit de schelp verwijderd, en een deel van het dier, waaronder de maag en de darmen, wordt weggesneden. Wat overblijft, voor het merendeel spierweefsel, steekt men terug in de schelp."

Slak uit eigen tuin

Wil je een slak uit je tuin eten, doe dan hetzelfde. "Laat ze eerst even in leven, zodat ze al hun afvalstoffen kunnen uitscheiden en hun darmen leeg zijn. Zet ze in een bakje met papier, vanaf het moment dat hun uitwerpselen wit zijn, zijn hun darmen leeg. Verwijder de ingewanden, zodat je enkel het spierweefsel overhoudt. En altijd bakken of koken: eet de slakken zeker niet rauw op."

Want ook al is een slak zelf niet giftig, wat op zijn menu staat kan voor ons wél giftig zijn. Daarom moet je slakken eerst laten 'ontslakken'. Dat wil zeggen: drie tot vier dagen alleen maar slablaadjes of ander groenvoer laten eten, zodat alle gifstoffen van planten en bestrijdingsmiddelen uit het slakkenlijf verdwijnen.

Chefkok Gordon Ramsay geeft als tip om de slakken wortels te geven. Als hun poep oranje kleurt, weet je dat alle gif eruit is. En je moet slakken zeker nooit rauw eten, er kunnen levensgevaarlijke parasieten in zitten. Uit de oven of de pan, met bijvoorbeeld boter en kruiden, zijn ze ook een stuk lekkerder.

Wil je wel slakken klaarmaken en eten, maar heb je geen tuin, of zie je het niet zo zitten om zelf de slakken te verzamelen? In Zuidbroek in Groningen zit een echte slakkenkwekerij. RTV Noord maakte daar eerder al eens deze reportage over:

Slakkenkwekerij in Zuidbroek

Zelf doen?

Oké, wil je zelf slakken uit eigen tuin eten? Pak dan een zak of bak en maak een rondje door de tuin, en verzamel zoveel mogelijk slakken. De segrijnslakken schijnen het smakelijkst te zijn, maar zoals we hierboven al geleerd hebben kun je zelfs de naakte varianten van het glibberbeest eten. Verzamel wel alleen de levende dieren, de dode kun je links laten liggen.

Stop de slakken dan in een bak en laat ze een paar dagen, zoals hierboven omschreven, ontslakken. Je kan er wat kruiden bij doen om de smaak alvast wat op te peppen, maar geen zout. Dan lossen de slakken op en sterven ze een langzame en pijnlijke dood, en dat is nou ook weer niet de bedoeling.

Eerst in winterslaap

Als de slakken helemaal ontslakt zijn, dan pak je ze uit de bak en spoel je ze goed af, alle dode slakken kan je bij deze stap ook weer beter weggooien. Wanneer de slakken schoon zijn kan je ze in de vriezer stoppen, dit zorgt er voor dat ze in een door de kou geïnduceerde winterslaap vallen. Je kan ze koken zonder ze in de vriezer te hebben gestopt, maar dan maken ze de dood bewust mee, dit voorkom je door ze in een winterslaap te laten vallen.

Heb je deze stappen doorlopen, dan kan je de slakken koken. Gooi flink wat zout in een pan kokend water (nu dus wel), gooi vervolgens de slakken erbij. Na tien minuten koken kan je de slakken eruit halen om met een mesje de slak van het huisje te scheiden en spoel de slak nogmaals af. Vervolgens kan de slak weer in een pan kokend water gegooid worden en 45 minuten tot een uur gekookt worden.

Wil je het helemaal afmaken, dan hoort er een mooi sausje bij. Veel boter en knoflook doet het altijd goed, maar online zijn er ook heel veel ideeën voor sausjes te vinden om je slakkengerecht helemaal af te maken.

Verschillende manieren om slakken te eten (Rechten: ANP / Marlies Wessels)

