CDA wil opheldering over bereikbaarheid testlocaties in Drenthe

Dit is het gevolg van een nieuw systeem van Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang. De testaanbieders worden sinds deze week per afgenomen test betaald, in plaats van op basis van beschikbaarheid. In het oude systeem was er weliswaar vrijwel overal binnen een half uur autorijden een testlocatie beschikbaar, maar op plekken waar maar weinig vraag was naar testen kostte dat relatief veel geld. Aanbieders vertrekken dus uit dunbevolkte gebieden.

Testlocaties in Drenthe op 11 oktober 2021 (Rechten: Stichting Open Nederland)

CDA vraagt om opheldering

Het CDA is niet blij met het ontstaan van deze 'witte vlekken' en trekt onder meer naar aanleiding van berichtgeving van RTV Drenthe bij de minister aan de bel. Van den Berg vraagt onder meer aan partijgenoot De Jonge welke actie hij of Stichting Open Nederland heeft ondernomen om te voorkomen dat het 'fijnmazige' netwerk van toegangstesten onder druk zou komen te staan.

Opnieuw betalen per locatie zou in de optiek van Van den Berg de bereikbaarheid in alle regio's weer op peil kunnen brengen. Mocht dit niet kunnen, dan wil zij van De Jonge weten hoe hij er wél voor kan zorgen dat iedereen binnen minstens een half uur reistijd een test kan laten afnemen.

De markt zal uiteindelijk de dekkingsgraad van testlocaties in Nederland verhogen, denkt Stichting Open Nederland. Als er toch witte plekken op de kaart blijven, worden mogelijk apothekers betrokken bij de oplossing. Van den Berg wil ook weten hoe de minister daar tegenaan kijkt.

