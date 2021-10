Wethouder Karin Dekker: 'Wonen en werken in Marsdijk terug in balans'

Hoe de wethouder dat gaat doen, dat weet ze nog niet. Ze wil eerst in gesprek met bedrijven die volgens de buurt nu voor meer herrie zorgen. Dat gaat om Handelsbedrijf Krans dat verkeersafzettingen regelt en om evenementencentrum Pand17.

Niet met oordoppen in je bed

Buurtbewoners Margreet Boersma en Hilde van der Ploeg wonen pal achter de bedrijven en klagen over de toename van lawaai. Zo sloopte Krans begin dit jaar een brede boswal weg, om zijn bedrijf uit te breiden. Die stond op gemeentegrond, en dat stuk mocht de onderneming bij zijn bedrijf trekken. Daardoor hoort de buurt veel meer geluid, en hebben ze ineens zicht op alle bedrijvigheid.

Karin Dekker was er verrast door, dat de hele groenstrook zomaar was verdwenen. "Dat lijkt me toch echt niet de bedoeling." En bij Pand17 zorgt de nieuwe uitgaansgelegenheid Club17 voor meer lawaai. Vooral enkele buitenfeesten in coronatijd hielden de buurtbewoners wakker, ook al waren ze vooraf door Pand17 keurig gewaarschuwd. "Het kan toch niet de bedoeling zijn dat je als buren van het Stadsbedrijvenpark met oordoppen in je bed moet liggen", vindt Dekker.

Misvatting

Met de petitie wil de woonbuurt aandacht van de gemeente voor hun klachten. Volgens Dekker grijpt Assen alleen in bij klachten, en handhaaft ze niet uit zichzelf op bedrijfsvergunningen. De buurt vindt juist dat er meer handhaving moet komen, om alle herrie te voorkomen. Want in hun klachten voelen ze niet serieus genomen. Zo klaagden ze al in januari over de gesloopte boswal door Krans, en alle herrie die ze ervan hebben. Maar het duurde tot 1 oktober, voordat ambtenaren met ze in gesprek gingen over de illegale kap. Wethouder Dekker bood daarvoor haar excuses aan. "Dat had sneller gemoeten."

De buurt is bang voor nog meer overlast, omdat ambtelijk gezegd is dat het bestemmingsplan wordt aangepast, om ondermeer de praktijken van Handelsbedrijf Krans te legaliseren. Volgens Dekker is dat een misvatting. "Dat is ambtelijk gecommuniceerd. Maar zover ben ik helemaal nog niet. We gaan eerst eens zien in hoeverre de activiteiten daar zich verhouden tot de vergunning." Zo is er daadwerkelijk meer lawaai gemeten vanaf het bedrijfsperceel, waar ook wel eens 's nachts om twee uur gewerkt wordt. IJzeren verkeersafzettingen, die opgeladen worden, zorgen dan voor veel gerammel. Volgens wethouder Dekker is dat nachtelijke bedrijfslawaai 'toch echt niet de bedoeling'.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Handelsbedrijf Krans sloopte een boswal weg en heeft er nu een hek staan met klimop (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Gesprek met bedrijven

Daarom zomaar het bestemmingsplan wijzigen, is voor Dekker een brug te ver. "Er lopen gesprekken, en die wil ik afwachten, en ik zal zelf ook met Krans gaan praten", zei ze de bezorgde bewoonsters toe. Volgens Dekker moeten ondernemers wel kunnen blijven ondernemen, "en dat vindt de buurt gelukkig ook, maar het moet wel passen bij een goed woon- en leefklimaat. Dat ben ik helemaal met de bewoonsters eens. Dat is jaren in balans geweest, en dat moet weer terug."

In hoeverre de bedrijvigheid in Pand17 niet aan de milieueisen voldoet, dat wordt ook nader onderzocht. "We gaan nader analyseren hoe alles zich verhoudt tot de vergunning die ze hebben. Op een gegeven moment kan er door nieuwe activiteiten spanning ontstaan, daar moeten we weer de balans in zien te vinden", aldus Dekker.

Goed woon- en leefklimaat

Of dat betekent dat er eventueel verplaatst moet worden, omdat de geluidsbelasting te hoog is en een bedrijf niet meer past vlakbij een woonbuurt, daar wil Dekker niet op vooruitlopen. "Dan kijken we wat we dan gaan doen, maar zover zijn we nog niet, dat is 'wat als'."

Eerst wil Dekker de boel goed laten analyseren. "Ik zou het heel fijn vinden als alle bedrijven daar kunnen blijven ondernemen, maar ik vind het ook van groot belang dat bewoners een goed woon- en leefklimaat houden. Dat is jaren zo geweest, en dat moet terug, dat is helder."

Buren van Pand17 in Marsdijk zijn bang voor meer herrie door nieuwe uitgaansclub (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Bewonersavond Pand17

Pand17 houdt maandagavond een informatieavond voor bewoners. Volgens ondernemer Stefan Anjema krijgt de buurt dan tekst en uitleg over alle activiteiten in het evenementencentrum en ook over plannen voor de verdere toekomst. "We willen ooit de tennishallen binnen ombouwen tot evenementencentrum, dat geschikt is voor braderieën en beurzen, en vier keer per jaar een muziekfestival. Maar dat is nu te vroeg, pas over twee tot vier jaar willen we dat realiseren." Ook denkt Anjema aan een extra parkeerterrein, wat hij wil afschermen met een nieuwe natuurlijke wal.

De uitbater van Pand17 is verbaasd over alle onrust, die mede door de petitie is veroorzaakt. "Ze hadden beter eens bij ons kunnen komen, om bij ons verhaal te halen. Nu komen er wilde verhalen. Want er staan aannames in de petitie, die niet kloppen en die wat mij betreft de onrust onnodig vergroten." Volgens Anjema is er geen sprake van dat Pand17 het bestemmingsplan wil laten wijzigen.

Maximaal twee feesten buiten

"We draaien gewoon op de vergunning die we hebben. Twee keer per jaar organiseren we iets buiten. Dat blijft maximaal bij die twee keer, en dat is volgens de vergunning. En dat doen we in de zomermaanden, verder gebeurt er buiten niks, behalve eens een keer een beachvolleybaltoernooi. En alles wat binnen gebeurt is goed geïsoleerd."

Ook wijst Anjema erop dat hij ook leuke reacties krijgt uit de omgeving, en niet alleen kritiek. "Veel mensen vinden het fijn dat er weer leven in het evenementencentrum zit. Want dat is onder de vorige exploitant, die failliet ging, wel anders geweest."

De horecaondernemer hoopt dat buurtbewoners maandagavond ook echt komen. "Als ik zie dat er onder de petitie 91 handtekeningen zijn gezet, en dat er nog maar twaalf bewoners zijn die zich hebben aangemeld, dan is dat wel wat mager."

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Hoop eruit te komen

Eigenaar Martin Krans van het gelijknamige Handelsbedrijf in verkeersafzettingen, verwijst naar het overleg dat momenteel nog loopt met gemeente en achterburen, na klachten over geluidshinder. Hij hoopt er met de partijen uit te komen. "Er zijn gesprekken geweest tussen ons en de gemeente, en tussen onze achterburen en de gemeente. Morgenavond gaan we gezamenlijk aan tafel. Dan moeten we bespreken hoe de overlast opgelost kan worden. Ik wil de buren niet onnodig hinderen, daar ben ik niet op uit", zegt Krans.

Ook had Krans nooit de boswal weggekapt, als hij van tevoren geweten had dat het niet mocht. "Ik kocht de grond van de gemeente voor uitbreiding van ons bedrijfsperceel. Daar stonden die struiken op. Wat heb ik aan die grond als ik dat groen er niet af kan halen", verzucht hij.

Lees ook: