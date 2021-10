Emmer café De Fuif: wanneer begint dat feestje?

Door corona, lockdowns en verbouwingen aan hun bestaande zaken (Limbo en Tranquilo) langs het Raadhuisplein belandde De Fuif tijdelijk in de ijskast. De hamers en de kwasten worden vanaf volgende week eindelijk weer erbij gepakt. Rond of in december verwachten Neehoff en Mol de deuren open te kunnen gooien.

Bij binnenkomst oogt het er rommelig. Overal ligt bouwmateriaal en gereedschap. Toch schemert het karakter van wat De Fuif moet worden al aardig door: het natuursteen en de boomstammetjes aan de wanden geven het feestcafé in wording de uitstraling van een blokhutje in de Alpen.

De skigondel, in Oostenrijk opgepikt en al in stelling gebracht naast de bar, gaat dienst doen als dj-booth. Ondanks alles is er nog veel werk aan de winkel.

Bh's en strings

De Fuif bevindt zich pal naast de twee andere zaken van Neehoff en Mol: Tranquilo en Limbo. Neehoff: "We liepen al een tijdje rond met het idee om uit te breiden met een soort après-skizaak. Onze buur, lingeriezaak Boobs and Bottoms, hield het voor gezien en de verhuurder wist van onze plannen", zo vertelt Neehoff bij ZO!34.

Een en een werd al snel twee en eind 2019 stonden de twee ondernemers al planken los te trekken op de plek waar kort daarvoor nog bh's en strings over de toonbank gingen.

Tranquilo

En toen: corona. Mol: "De lockdown bood gelegenheid ons vol op de verbouwing te richten. Maar uiteindelijk kozen we ervoor om onze andere zaken eerst aan te pakken." Hun zaak Limbo openden in 2018 de deuren met op de begane grond een restaurant en daarboven een nachtclub.

Dat restaurant is inmiddels omgetoverd in cocktailbar Tranquilo. De nachtclub werd verder opgefrist en behoudt als enige de originele naam. Deze werkzaamheden zijn inmiddels volledig afgerond dus beide hebben de handen weer vrij.

Eigen plek

Met De Fuif denken beide ondernemers echt iets nieuws toe te voegen aan het Emmer horecabestand. Neehoff: "Een uitgaansgelegenheid van dit kaliber heb je momenteel niet in Emmen en de directe omgeving. Terwijl de doelgroep er zeker is. Kijk maar hoe massaal het Mega Piraten Festijn in Klazienaveen werd bezocht."

Mol: "Aanvankelijk wilden we het feestcafé onderbrengen in het restaurantgedeelte. Maar dat moet je de hele tijd met het meubilair lopen slepen. Het verdient daarom een eigen plek."

Hoogste versnelling

Anders dan de club is het niet de bedoeling dat er in De Fuif tot het ochtendgloren gefeest wordt. Mol: "We zetten een beetje in op de vrijdagmiddagborrel. De deuren gaan rond 16.00 uur open en sluiten weer rond een uurtje of twee, drie 's nachts."

Uit de boxen stampt straks een eindeloze stroom après-skimuziek, top 40, classics uit de jaren tachtig en negentig. Ook ontbreekt een onvervalste carnavalskraker op zijn tijd niet. "Die tijd zit er ook weer aan te komen", lacht Mol.

Neehoff: "Energie staat voorop. Bezoekers mogen gerust op de bar dansen. Het moet hier een feestje in de hoogste versnelling worden."