Aantal positieve tests bijna verdubbeld tot meer dan honderd

Het aantal positieve coronatests is na twee dagen van daling weer gestegen. Het afgelopen etmaal zijn in totaal 101 mensen met een coronabesmetting geregistreerd. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van gisteren, toen 56 mensen positief testten.

Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal van vandaag is het hoogste sinds 19 juli, toen 168 mensen positief testten.

Vooral in de gemeente Emmen is groei in het aantal positieve tests waar te nemen. Daar ging het in een dag van 12 naar 35 positieve tests. De Wolden is de enige gemeente waar sprake is van een afname, van drie naar één.

In Aa en Hunze werd iemand opgenomen in het ziekenhuis vanwege corona. Er zijn geen nieuwe sterfgevallen gemeld.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 13-10-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1665 (+7) 8 (+1) 20 Assen 4624 (+6) 72 15 Borger-Odoorn 1852 (+12) 33 15 Coevorden 3428 (+9) 60 32 Emmen 10502 (+35) 187 81 Hoogeveen 5563 (+17) 82 42 Meppel 2732 (+5) 34 27 Midden-Drenthe 2362 (+1) 38 30 Noordenveld 2121 (+3) 34 26 Tynaarlo 2003 (+2) 25 25 Westerveld 1141 (+3) 18 21 De Wolden 2265 (+1) 34 26 Onbekend 68 0 0

Landelijk

Landelijke registreerde het RIVM 3746 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds 29 juli. Vergeleken met vorige week woensdag, toen er 1909 coronagevallen werden geteld, gaat het bijna om een verdubbeling.

Dinsdag kwamen ruim 2900 nieuwe coronagevallen aan het licht. Het weektotaal komt nu uit op 19.644. Dat is 62 procent hoger dan het weektotaal tot en met vorige woensdag, de grootste toename op weekbasis sinds 18 juli.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw toegenomen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Momenteel behandelen intensive cares en verpleegafdelingen 524 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 12 meer dan dinsdag.

Het is de vijfde dag op rij dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toeneemt. Op de verpleegafdelingen nam het aantal Covidpatiënten afgelopen etmaal toe met 13. De klinieken behandelen nu 387 coronapatiënten. Op de ic's liggen op dit moment 137 ernstig zieke coronapatiënten, per saldo 1 minder dan dinsdag.