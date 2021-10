Glastuinbouwer uit Erica doet licht uit om energiekosten te drukken

Naast het noodzakelijk besparen van energie, bespaart De Vries ook op personeelskosten. "Ik kan het nu met de helft minder af. Dat gaat dan om personeel dat uit het buitenland komt."

Uniek en frustrerend

De Vries zit al veertig jaar in het vak. In Erica heeft hij 18 hectare aan kassen vol komkommers, waarvan hij nu van 11 hectare het licht gaat doven. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat de sterke prijsstijging zó bepalend is voor je bedrijfsvoering."

Cees Ruhé, voorzitter van de Glastuinbouw-afdeling Drenthe en Groningen, zegt dat de frustratie van De Vries niet op zichzelf staat. "Landelijk ken ik verhalen van mensen die willen stoppen. Tuinders vragen zich af wat ze overkomt." Ruhé refereert aan de jaren tachtig, toen de gasprijzen ineens naar 48 cent -toen nog in guldens-, steeg. "We gingen demonstreren in Den Haag en bij de veiling. Maar nu gaat het zo snel: dit voorjaar waren de prijzen nog twintig cent, tot nu boven een euro!"

Stoppen is voor komkommerteler De Vries geen optie. Hij runt het familiebedrijf, dat in 1956 door zijn opa Bé is opgezet. Koos wil het weer overdragen aan zijn kinderen. "Ik ga door, anders hebben de kinderen geen toekomst."

Snelle oplossing niet voorhanden

Doorberekenen van de extra kosten helpt ook niet, denkt De Vries. "Dan halen ze de goedkopere producten wel uit Spanje." Glastuinbouw-voorzitter Ruhé denkt echter niet dat het meteen zo'n vaart loopt. "Vergeet niet dat overal in Europa de energieprijzen hoog zijn, ze zitten met hetzelfde probleem. Wel denk ik dat we minder producten in de supermarkt krijgen. Daar merkt de consument wat van."

Op de vraag wat er moet gebeuren weet De Vries het antwoord niet, want het is een ingewikkeld probleem. "De markt zal het moeten bepalen, maar die is op dit moment niet stabiel. We zitten nu op 85 cent per kuub gas. De hele Nederlandse economie gaat op de hobbel. Niet alleen de glastuinbouw, maar ook de industrie kan dit niet betalen."

Geen verwachtingen compensatie

Ondertussen is het kabinet bezig om verschillende compensatiescenario's door te rekenen. "Ik verwacht daar helemaal niets van", zegt komkommerteler De Vries. "Waarmee kunnen ze mij tegemoetkomen? Al is het 15 cent per kuub: ik gebruik 13 miljoen kuub gas per jaar. Dat komt neer op 2 miljoen euro aan compensatie. Dat doen ze niet, ze kunnen niet aan het uitdelen blijven."

Cees Ruhé denkt ook niet dat de mogelijke tegemoetkoming zit in het compenseren van de gasprijs. "Je kan dan ook denken aan het uitstellen van loonbelasting bijvoorbeeld, of het uitgeven van leningen om deze kosten te overbruggen. Maar ja, ook dat moet weer terugbetaald worden."

Bekijk hieronder de video over de hoge energiekosten bij De Vries uit Erica:

Lees ook: