Djammen: Chris de Roo krabbelt weer op na corona

Eigenlijk zou hij voor de zomervakantie al met het Djammen meedoen, maar vlak voor de opnames werd hij ziek en moest helaas afbellen. Koortsig, benauwd en een gevoel van algehele malaise. Chris en een groot deel van zijn familie werden met het coronavirus besmet en ook zijn zwager had net als Chris meer dan wat milde klachten.

'Het is niet zomaar griep'

Inmiddels is de ziekte al maanden uit zijn lijf; de energie die het virus uit De Roo zoog is nog niet weer terug. "Het is niet zomaar griep", zegt hij stellig. "Ik merk het nu nog met de ademhaling. Je denkt dat het eventjes duurt en dat het daarna wel weer goed komt", zegt de zanger, die ondertussen beter weet.

Maanden zijn er sindsdien verstreken en nu nog heeft hij er last van met zingen. "Ik kan niet meer zo uithalen als ik zou willen. Dat komt wel weer, maar ik moet mijn conditie eerst gaan verbeteren nu."

Rotjaar

De Roo is één van de muzikanten in Drenthe die leeft van de muziek. Naast zijn ziekte werkten ook de maatregelen niet in zijn voordeel, want optredens waren er nauwelijks sinds het begin van de pandemie. "Ik kan gaan klagen en er zijn mensen die het veel erger hebben dan ik, maar het is wel lastig", meent de zanger.

Niet alleen treedt hij sinds kort weer op, ook is hij opnieuw begonnen met zanglessen om zijn stem weer op het oude niveau te krijgen. In de tijd dat er geen optredens waren, is hij niet bij de pakken neer gaan zitten en maakte De Roo van een nood een deugd. Want niet optreden betekent voor heel veel Drentse muzikanten wél schrijven, ook voor De Roo. Samen met een bevriende Drentse muzikant dook hij de studio in.

Plaat

Daardoor kan binnenkort geluisterd worden naar nieuwe muziek van De Roo. Eerst een tussendoortje, dan een album. "Een nieuwe bewerking van een oud liedje neem ik op bij Emiel Hartkamp in de studio", somt hij zijn toekomstige werk op. "En er komt een nieuwe plaat aan met Jeff Zwart. Die wordt ook weer mooi", vertelt hij enthousiast. Er kan Nederlandstalige up-tempo verwacht worden, verklapt hij. "Maar mijn conditie moet wel weer eerst op peil komen en dat gaat ook zeker gebeuren", stelt hij zichzelf tot slot ten doel.