Wordt Simone uit Meppel de beste modelspoorbouwer van Nederland?

Simone Pleizier uit Meppel is vanaf vanavond elke woensdag te zien op NPO1. Ze doet mee aan een tv-programma over modeltreinen. De wedstrijd gaat bepalen wie de beste modelspoorbouwer van Nederland is.

In een Facebookgroep over modeltreinen kwam Pleizier de oproep tegen om mee te doen aan het programma. Ze wist meteen dat ze hieraan wilde deelnemen. De wedstrijd werd gehouden in het spoorwegmuseum Utrecht. "Een prachtige locatie voor zoiets", vertelt Pleizier.

Priegelwerk

Elke aflevering heeft een thema. In de openingsaflevering is dat 'films'. "Dan moet je bij voorkeur iets nabouwen uit een film waar een trein in voorkomt", aldus Plezier. "Je begint met een kale tafel van 3 bij 1,5 meter. In drie dagen tijd moet je die volledig vullen. We konden van tevoren een boodschappenlijst indienen met spullen die we graag wilden hebben voor de baan. Dat werd dan voor ons besteld."

Pleizier zat in een team met vier andere liefhebbers. "Vlak voor de opnames hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. Gelukkig was er direct een klik en we vulden elkaar goed aan. Het aanleggen van de elektronica zegt mij minder veel. Ik ben zelf meer van het priegelwerk met poppetjes, boompjes en huisjes. Gelukkig had ik teamgenoten die veel wisten van elektronica en rails."

Andre van Duin

Een tussentijds praatje met presentator André van Duin moest kort blijven. "We zijn vooral heel druk aan het bouwen geweest, die tijdsdruk voel je wel", zegt Pleizier lachend. "Van Duin is een heel aardige man. Hij was echt geïnteresseerd in dingen, kwam soms ook zomaar langs om even te kijken of wat te vragen."

Op jonge leeftijd raakte Pleizier verslingerd aan modeltreinen omdat haar vader al spoor op zolder had gebouwd. "Daar speelde ik mee. Hij zat ernaast op te letten of ik er wel voorzichtig mee om ging", vertelt Pleizier. "Dat deed ik wel hoor hoor, als iets kapot ging was de pret natuurlijk voorbij."

Inmiddels is haar vriend ook groot fan van spoorbouw. "Het is een gezamenlijke hobby geworden." Samen bouwden ze al veel, maar door de komst van een kindje werd dat even gepauzeerd. "We hadden een plan om echt een hobbykamer te maken met alle treinen. Dat is uiteindelijk de kinderkamer geworden. We hebben momenteel geen baan thuis, maar zijn wel bezig om de zolder op te ruimen zodat daar iets kan staan."

Drie dagen gefilmd

Vanavond om half negen is de eerste van zes uitzendingen op om half negen op NPO1. Pleizier vindt het spannend, maar gaat sowieso kijken. "Het is natuurlijk wel bijzonder hoe het straks op tv komt. De opnames duurden drie dagen en het wordt uiteindelijk een programma van één uur. Je weet dus niet wat ze gebruiken, maar mijn vriend en ik zitten vanavond voor de buis."

