Nieuwe hybride operatiekamer in Ziekenhuis Scheper Emmen

Er kan nu nog nauwkeuriger worden geopereerd op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Het ziekenhuis krijgt een nieuwe hybride operatiekamer, deze kamer wordt gemaakt in samenwerking met Philips.

Een hybride operatiekamer heeft ingebouwde röntgenapparatuur. Daarmee kunnen specialisten beter door de bloedvaten van patiënten kijken, dit is bijvoorbeeld van belang bij patiënten met een vaataandoening.

Betere zorg voor patiënten

De apparaten maken het mogelijk om via kleinere snedes te opereren. Hierdoor hebben patiënten een kleinere wond en daardoor na de operatie minder pijn, kans op sneller herstel en minder complicaties. Daardoor kunnen de patiënten sneller naar huis. "Het is ons doel om met deze technologie Treant Zorggroep te helpen om de zorg voor patiënten te verbeteren in een veilige en prettige werkomgeving voor het personeel", vertelt Ernst Wodrada van Phillips.

Ron Akkerman, lid raad van bestuur van de Treant Zorggroep: "Met deze nieuwe ontwikkelingen krijgen we een zeer compleet en volwaardig OK-complex in Emmen, waar we als organisatie - en ik denk ook als inwoners van onze regio - trots op mogen zijn."

De verbouwing

Eind oktober begint de bouw van het nieuwe operatiecomplex. De verbouwing zal in etappes plaatsvinden zodat er genoeg operatiekamers beschikbaar blijven voor de operaties. De schatting is dat het nieuwe complex in het voorjaar van 2023 af zal zijn.