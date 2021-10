WMD schenkt na brand nieuwe keet aan vrijwilligers Staatsbosbeheer

Het was deze zomer dus flink balen voor de vrijwilligers, toen ze op een maandagochtend alleen nog wat verkoolde resten aantroffen.

Keet gezocht

Al er vandaag een witte terreinwagen van de WMD komt aanrijden over een kortgemaaide grasstrook, hangt achter de wagen een wit met blauwe werkkeet. Niet spiksplinternieuw, maar de vrijwilligers zijn toch even stil zodra ze de keet dichterbij zien komen. Ze hebben een paar maanden moeten wachten, maar dankzij de komst van een nieuwe keet kunnen ze eindelijk weer fatsoenlijk snoeien, zagen en scheppen.

De groep vrijwilligers werkt op meerdere plekken in de natuur, ook in een waterwingebied van de WMD. Terreinbeheerder Peter Bartelds trok zich het verhaal van de brand aan en besloot op zoek te gaan naar een nieuwe keet. "De groep verricht goed werk, ook in ons gebied. Wij gebruiken ook keten en nadat ik bij ons navraag deed, bleek dat we nog een keet over hadden", zegt Bartelds.

Brandstichting

Vrijwilliger Hielke Praamstra ontdekte de afgebrande keet op de eerste dag dat ze weer aan de slag mochten. Vanwege het coronavirus lagen de werkzaamheden in de natuur maandenlang stil. Praamstra: "Ik bracht wat gereedschap naar de keet, maar ik zag in de verte al dat er iets mis was. Toen ik dichterbij kwam, bleek alleen het geraamte nog overeind te staan."

De keet is waarschijnlijk in het weekend voor de ontdekking door onbekenden in brand gestoken. Nog steeds weet Praamstra niet wat de reden is geweest van de brandstichting. "Een keet brandt niet uit zichzelf af. Er is bewust een gat in de zijkant gemaakt en vanuit daar de keet in brand gestoken. Het was trouwens ook erg gevaarlijk voor de mensen die dat gedaan hebben, want er stonden gasflessen binnen", vertelt de vrijwilliger.

Hooivork op de fiets

Nu alle emoties weer wat zijn gezakt, kan de vrijwilligersgroep niet wachten om weer aan de slag te gaan. De nieuwe keet is een essentieel onderdeel van werken in de natuur. Praamstra: "Hier tref je fantastische natuur aan, maar om die te helpen moeten we soms een steuntje in de rug geven. Op de fiets kunnen we de gereedschappen die we nodig hebben, zoals een hooivork of spades, niet gemakkelijk meenemen. Daarom is het zo geweldig dat we weer een keet hebben."