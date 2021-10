Vertrouwen in Kraaijenbrink is er nog; 'Schouders eronder en door'

Het vertrouwen in wethouder René Kraaijenbrink is er nog, menen de coalitiepartijen van Tynaarlo. De vijf coalitiepartijen Leefbaar Tynaarlo, D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA, hebben vandaag een overleg met elkaar gehad over raadsvergadering van gisteren waarin de wethouder een motie van afkeuring aan de broek kreeg.

De wethouder van Leefbaar Tynaarlo gaf tijdens de vergadering antwoord op vragen over het taxatierapport van manege Laarwoud in Zuidlaren, dat niet op papier is beland en vertelde ook waarom hij diezelfde avond een bod deed op de manege in een openbare raadsvergadering. Oppositiepartijen VVD, PvdA en Gemeentebelangen waren niet te spreken over de manier waarop de wethouder hierin te werk ging.

Het gevolg was een motie van afkeuring. Ook coalitiepartijen D66 en CDA gingen mee met de motie omdat zij de gang van zaken afkeuren, maar de wethouder ook een duwtje in de rug willen geven om het de volgende keer beter te doen.

'Goed gesprek'

"We hebben als coalitie een goed gesprek gehad en we gaan door met deze vijf partijen", laat D66-fractievoorzitter Els Kardol weten. Volgens John Franke van Leefbaar Tynaarlo hebben de coalitiepartijen elkaar goed in de ogen aangekeken en geconcludeerd dat het vertrouwen nog aanwezig is. "Ik stop het niet onder stoelen of banken als ik zeg dat Kraaijenbrink het gisteren handiger had kunnen aanpakken", meent Franke. "Maar in dit dossier zijn geen grote fouten gemaakt."

Volgens CDA-voorman Henk Middendorp moet je, wanneer er zo'n motie wordt ingediend, altijd even met elkaar praten. "Het is niet goed gegaan gisteren", meent Middendorp. "Het moet echt beter en we keuren het af. Maar niet met deze coalitie doorgaan, zo vlak voor het bespreken van de begroting, is geen optie. Daar heeft de gemeente en ook de burger geen donder aan. Er komen nog grote, spannende dossiers aan. We zetten er met ons allen de schouders onder."

René Kraaijenbrink gaat door met het vervullen van zijn taak als wethouder van ruimtelijke ordening en economische zaken. Hij was zelf niet beschikbaar voor commentaar.

