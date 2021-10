Vakbonden en De Trans zijn het eens over herstelplan na succesvol overleg

"We kunnen spreken van een succesvol overleg", zegt Camara van der Spoel van FNV. "Na een periode van oplopende spanning is het goed om te merken dat het overleg in een open en kritische sfeer is verlopen", vult John Kauffeld, voorzitter van de raad van bestuur van Espria, aan.

Het overleg tussen de partijen werd geleid door Jacques Tichelaar als onafhankelijke voorzitter. De voormalige Commissaris van de Koning in Drenthe was aangesteld om de bespreking soepel te laten verlopen. "Dat is goed bevallen. We waren heel blij met zijn voorzitterschap. We konden zo op een betere manier met elkaar communiceren", vertelt Van der Spoel.

Werkgroep

Tichelaar zal ook het vervolgtraject begeleiden. Een werkgroep met daarin een afvaardiging van Espria, FNV, CNV, medewerkers, verwanten en vrijwilligers gaat de komende twee maanden benutten voor een herstelplan. Van der Spoel: "Iedereen is van mening dat er wat moet gebeuren. De verhalen van de medewerkers en verwanten kwamen wel binnen."

Op de korte termijn komt er een 'meldpunt' waar medewerkers terechtkunnen om misstanden aan te geven. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, wordt donderdag door De Trans besproken. "Maar er is ons gegarandeerd dat de zorg gewaarborgd blijft. Per direct mogen zich geen onveilige situaties meer voordoen", vertelt Van der Spoel. Daarnaast is de reorganisatie van de dagbesteding stopgezet. Ook komt er een oplossing voor de 'minuren' van medewerkers.

'Moment voor verbeteringen'

Kauffeld: "De Trans en haar medewerkers hebben een lastige tijd achter de rug. De afgelopen periode is er sprake geweest van onrust. We hebben te maken met een groep cliënten met complexere zorgvragen en de coronapandemie heeft lange tijd veel gevolgen gehad voor de wijze waarop het werk georganiseerd was. Het is goed geweest om samen met de vakbonden, medewerkers en verwanten aan tafel te zitten om in een open sfeer zorgen te delen. Dit is een belangrijke stap om concrete verbeteringen door te voeren, dit moment grijpen we dan ook aan."

Wat is er volgens de vakbonden mis?

Volgens FNV en CNV heeft de Trans grote financiële problemen en worden de wet en cao niet nageleefd. En er is volgens de bonden te veel bezuinigd. Daardoor staan er steeds minder zorgmedewerkers op bijvoorbeeld op woongroepen. Dit zorgt voor spanningen en meer escalaties met letsel. Bij zowel medewerkers als cliënten. Regelmatig staan begeleiders alleen op een woning of groep met acht cliënten met zware zorgindicaties. Medewerkers durven niet naar de wc te gaan, omdat ze dan de groep alleen moeten laten. Als er assistentie nodig is bij een escalatie op een andere woning, kunnen ze de groep niet verlaten. En volgens de bonden heeft de huidige koers van De Trans alleen maar geleid tot een grote chaos en meer overhead en minder handen aan de bedden.

10 punten-plan vakbonden

De Trans was al bezig met een eigen herstelplan maar dat is onvoldoende zeggen de bonden, die hebben een eigen 10-punten herstelplan gemaakt. De belangrijkste punten daaruit:

- Herstel de veiligheid van cliënten en medewerkers

- stop de bezuinigingen op alle directe zorg

- maak de Trans op verantwoorde wijze weer financieel gezond

- medewerkers moeten meer en betere scholing krijgen zodat ze complexere zorg goed kunnen verlenen (de vorige week opgestapte directeur noemde dat ook als één van haar vertrekredenen: De Trans heeft haar personeel jarenlang verwaarloosd door ze onvoldoende te ondersteunen bij hun werk)

- betrek medewerkers bij het bedenken van bezuinigingen die elkaar niet onderling beconcurreren. Volgends de bonden worden dagbesteding, nachtzorg, wonen en ambulante zorg nu steeds tegen elkaar uitgespeeld vanwege de financiële problemen

Wat is er nu afgesproken?

Volgens Espria-bestuurder John Kauffeld gaat er meteen gewerkt worden aan de volgende punten: kwaliteit en veiligheid van medewerkers en cliënten, stopzetten van de bezuinigingsplannen voor de dagbesteding, een oplossing voor de min-uren van medewerkers waardoor korte-termijn roosters ontstaan.

(in de video hieronder geeft verslaggever Serge Vinkenvleugel meer uitleg over wat de problemen bij de Trans zijn en welke oplossingen de vakbonden willen)

