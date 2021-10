Groep Gasselte: tijdelijke verkeersmaatregelen N34 te soft

Verkeersgedeputeerde Cees Bijl wil vooral maatregelen nemen die de eventuele toekomstige verdubbeling van de N34 niet in de weg staan. En maatregelen voor de notoire verkeersovertreders hebben geen zin denk Bijl. Die blijven toch te hard rijden en inhalen op plekken waar het niet kan of niet mag.

En daar schuurt het tussen Bijl en de omwonenden van de weg in Gasselte. Daar waar Bijl zich vooral wil focussen op de weggebruiker die twijfelt zal ik hier inhalen of niet wil de Groep Gasselte vooral harde maatregelen om stelselmatige hardrijders of onverantwoorde inhalers het inhalen fysiek onmogelijk te maken.

Wat wil de provincie?

Tijdelijke maatregelen. De ribbels aan de zijkanten en op de middenstreep waar nodig herstellen zodat je hoort dat je uit je rijbaan gaat. Informatiecampagnes tegen inhalen en appen onderweg. Met politie en Openbaar Ministerie is afgesproken te controleren en te handhaven op gebruik van de smartphone tijdens het rijden. Maar hoe vaak is onduidelijk en niet aan de provincie maar aan politie en OM. En aandacht voor rijden met lage snelheid als dat niet nodig is. De maximumsnelheid van de N34 is 100 km.

Wat wil de Groep Gasselte?

Ook tijdelijke maatregelen, vooruitlopend op al dan niet gedeeltelijk verdubbelen van de weg: een geheel inhaalverbod van Emmen tot de A28 bij de punt. Dit moet fysiek onmogelijk worden gemaakt door plastic paaltjes of flappen op de middenstreep van de weg. En flitspalen tegen te hard rijden. En maak het onmogelijk om toch in te halen bij een op- of afrit. En ga vooral monitoren of die maatregelen effect hebben op het aantal verkeersslachtoffers en het gebruik van de N34.

Natuurlijk is er naarst de tijdelijke verkeersmaatregelen die de N34 veiliger moeten maken ook een ander belang voor de Groep Gasselte. Ze hopen dat na de door hun voorgestelde maatregelen uit onderzoek zal blijken dat gedeeltelijke verdubbeling niet meer nodig zal zijn. En daar vindt de groep de Partij voor de Dieren als aanzwengelaar van het debat als medestrijder.

Bij 80 betere doorstroming en meer capaciteit?

Volgens Renate Zuiker van de Partij voor de Dieren wordt telkens in het plannen maken voor tijdelijke verkeersmaatregelen en een eventuele gedeeltelijke verdubbeling stelselmatig één ding genegeerd: "kunnen we de maximumsnelheid terugbrengen van 100 naar 80 en wat voor effect heeft dat dan?" Volgens Zuiker is 80 in ieder geval goed voor minder CO2 uitstoot en passen er op delfde weg op hetzelfde moment meer auto's. Ook de SP van fractievoorzitter Wim Moinat steunt die gedachte. Ewoud Bos van GroenLinks wil niets liever dan 80 op de N34 en handhaving met camera's. Maar Bos ziet zich gevangenen door her (demissionaire) kabinet en de provinciale coalitie waar GroenLinks in zit. Al zegt hij dat laatste niet hardop. De coalitie van PvdA, CU, CDA, VVD en GL heeft de rijen al gesloten.

In de provincie Utrecht wordt serieus gekeken of het verlagen van maximumsnelheid ervoor kan zorgen dat er meer auto's op het zelfde moment op de A27 kunnen rijden. Zo zou de geplande verbreding van de A27 door het bos bij Amelisweerd niet nodig zijn zeggen de critici tegen de verbreding van de snelweg.

Gedwongen 100 rijden?

Zuiker protesteert tegen het 'gedwongen' 100 rijden op de N34 zoals zou blijken uit de voorstellen voor de tijdelijke maatregelen. Onzin volgens verkeersgedeputeerde Bijl, er is er helemaal geen sprake van dat iedereen 100 moet rijden om de doorstroom te vergemakkelijken maar we "willen wel aansporen met de stroom van het verkeer mee te rijden." Wenselijk omdat "zonder reden 75 rijden op een 100 kilometerweg irritatie en inhaalmaneuvres van andere weggebruikers aanmoedigt."

Per ongeluk op de andere rijbaan

CDA Eline Vedder die goed in het N34 dossier zit wil vooral weten of er iets gedaan kan worden aan het 'per ongeluk' op de andere N34-rijbaan met tegenliggers terechtkomen iets gedaan kan worden. En op het levensgevaarlijke keren op de weg.