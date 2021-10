Snorfiets wint terrein, ook meer brommers in Drenthe

Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers van de RDW en het CBS. Naast de 'klassieke' snorfiets vallen ook de onder jongeren populaire scooters en een kleine groep e-bikes - met een blauw kenteken en zonder trapfietsondersteuning - onder snorfietsen.

Emmen dé snorfietsgemeente

In alle Drentsen gemeente is sprake van een stijging. De grootste groei (11,6 procent) werd geregistreerd in de gemeente Emmen. In absolute aantallen steekt Emmen er ook bovenuit, met een totaal van 6081 snorfietsen. Achtervolgers Hoogeveen (3579) en Assen (3091) hebben bijna de helft minder.

(tekst gaat verder onder de kaart)

Brommers in Drenthe

Het aantal brommers is begint dit jaar licht gestegen met 1,1 procent tot 13.053. Ook in 2020 groeide het aantal brommers (0,3 procent), in de jaren daarvoor was juiste sprake van een kleine daling. Assen, Borger-Odoorn, Meppel en Tynaarlo zijn de enige gemeenten met minder brommers ten opzichte van vorig jaar. Aa en Hunze noteerde de sterkste stijging: 6,9 procent.

In het gros van de Drentse gemeenten staan relatief meer snorfietsen dan brommers geregistreerd. In Aa en Hunze en Borger-Odoorn is dat juist andersom.

(tekst gaat verder onder de kaart)

Landelijk

Zo'n vijf op de honderd Nederlanders Nederlanders hebben een snorfiets. Dat aantal is flink hoger in toeristische gemeenten als Texel en in Zandvoort, waar tien op de honderd inwoners zo'n tweewieler bezit. Valkenburg, Katwijk en Urk volgen op de lijst. Ook het Gelderse West Betuwe heeft om eerdergenoemde reden een hoog bezit.

De 'bromgemeenten' zijn Waddeneilanden Terschelling, Vlieland en Texel, het Noord- Hollandse Aalsmeer en Westvoorne in Zuid-Holland.

In 2020 zat de verkoop van scooters, die vallen onder snorfietsers, al in de lift. Bekijk hieronder de video die we er toen over maakten