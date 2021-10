Meer Drentse gemeenten helpen slachtoffers toeslagenfraude

Begin deze maand liet demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen weten dat het lang kan duren voor alle slachtoffers in de toeslagenaffaire zijn gecompenseerd. Bijna 50.000 gedupeerde hebben zich gemeld bij de Belastingdienst, maar minder dan 10 procent van de toeslagenouders is tot dusver volledig geholpen.

Drentse gemeenten gaan wisselend om met de hersteloperatie van de kinderopvangtoeslagaffaire, blijkt na een rondgang.

Schulden kwijtschelden

De gemeente Assen wil de nieuwe regelgeving rond de kindertoeslagenaffaire niet afwachten, maar de schuld van slachtoffers eerder kwijtschelden, zo liet de gemeente eergisteren weten. Eerder besloot de gemeente Westerveld dat vanaf juni van dit jaar al te doen en vandaag maakte de gemeente Midden-Drenthe bekend dat inwoners die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire hun openstaande schuld eveneens niet hoeven terug te betalen.

"Wij hebben met iedereen contact gehad en gevraagd of en hoe we hen konden helpen", licht wethouder Jan Schipper van Midden-Drenthe toe. "Acht van hen hebben een schuld open staan bij de gemeente, die schelden wij nu kwijt. Daar waar nodig hebben we mensen in contact gebracht met onze sociaal raadsvrouw of budgetconsulent voor hulp, ondersteuning en advies." Inwoners die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, maar nog geen contact hebben gehad met de gemeente, kunnen zich volgens Schipper alsnog melden bij de budgetconsulent van de gemeente.

'Geen hulpvragen'

Niet overal in Drenthe ligt de rol van de kwijtschelding bij de gemeente. In Hoogeveen zijn er volgens de gemeente negentig gedupeerden, die "actief benaderd zijn met een hulpvraag, maar die is er op dit moment niet". De schulden zijn inmiddels afgelost en eventuele kwijtschelding vindt plaats zonder tussenkomst van de gemeente.

In De Wolden gaat het om vijf gedupeerden die volgens de gemeente zijn uitgenodigd om zich te melden. "We werken daarnaast nauw samen met het Geldloket en de consulent schuldhulpverlening. Dit heeft niet tot hulpvragen geleid."

Overige gemeenten RTV Drenthe heeft naast de genoemde Drentse gemeenten in dit artikel ook alle andere Drentse gemeenten gevraagd om een reactie over hoe zijn omgaan met slachtoffers van de kindertoeslagenaffaire in hun gemeente. Als die andere gemeenten hebben gereageerd, leest u dat bij ons terug.

