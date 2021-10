Sinterklaasintochten in Meppel, Hoogeveen en de gemeente Emmen gaan door

De sinterklaasintochten in de gemeente Emmen gaan door. Dat heeft burgemeester Eric van Oosterhout samen met de sinterklaascomités in de gemeente besloten. Ook gaan de intochten in het centrum van Meppel en in de binnenstad van Hoogeveen door.

Die comités van de verschillende intochten in Emmen reisden met spanning af naar het gemeentehuis voor het overleg na de afgelasting van de sinterklaasintocht in Assen. Die zorgen bleken ongegrond, want op alle plekken in de gemeente Emmen gaat de intocht van de goedheiligman door.

De comités kwamen zelf al met verschillende scenario's die passen bij een vergunning voor een doorstroomevenement. Tot groot genoegen van de gemeente: "Zo kwam het comité uit Nieuw-Amsterdam/Veenoord met het idee om Sinterklaas door de Vaart te laten varen, het idee van een drive-in passeerde de revue en in Emmen bleken er zelfs drie scenario's klaar te liggen."

Coronatoegangsbewijs

Bij de intochten wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen die nog gelden. "Momenteel is het zo dat je, wanneer je een podium en oploop hebt, met coronatoegangsbewijzen moet werken. Dat zien de comités niet zitten", zegt de gemeente Emmen.

Burgemeester Eric van Oosterhout geeft de comités een compliment: "In deze tijd is het niet eenvoudig om een intocht te organiseren. Ze zijn heel creatief aan het nadenken om de Sint een warm welkom te bieden in onze gemeente. We hebben allemaal hetzelfde doel: een fantastisch kinderfeest organiseren."

Sinterklaashuis

De intochten vinden plaats op zaterdag 13 of zondag 14 november. In Emmen zal er weer een Sinterklaashuis verrijzen.

Andere grote gemeenten

In de gemeente Meppel gaat de optocht in het centrum van de stad wel door. Volgens de website van Ontdek Meppel wordt de goedheiligman op 13 november welkom geheten door De Dikdakkers. Ook Nijeveen heeft een vergunning aangevraagd bij de gemeente, maar nog geen toestemming ontvangen voor de intocht.

De gemeente Hoogeveen was er eerst nog niet over uit, maar de intocht in de binnenstad van Hoogeveen heeft inmiddels de vergunning binnen. Het is nog niet bekend of alle intochten in de gemeente Hoogeveen doorgaan. Er liggen nog vergunningsaanvragen voor verschillende winkelcentra in Hoogeveen en voor Hollandscheveld.

De gemeente Assen gaf eerder deze week al aan dat de optocht in de hoofdstad niet doorgaat. Het verschil bij de verschillende gemeenten zit hem erin dat Emmen de optochten ziet als doorstroomevenement en Assen als een geplaceerd evenement.

In de kleinere gemeenten is het van sommige optochten ook al zeker dat ze doorgaan. In Vries, Paterswolde en Roden komt sinterklaas op 13 november aan. Op 20 november komt de Sint aan in Zuidwolde.

