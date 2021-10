Man (31) als enige nog vast voor opstarten drugslab in kinderrijke woonwijk Nieuw-Roden

Een 31-jarige man uit Nieuw-Roden zit als enige nog vast voor het opzetten van een drugslab in een kinderrijke wijk in Nieuw-Roden. Twee medeverdachten uit Nieuw-Roden (39) en Assen (38) lopen weer vrij rond. Dit bleek donderdag tijdens de eerste inleidende zitting in Assen. De rechter besliste dat de 31-jarige verdachte de komende drie maanden vast blijft zitten.

De politie trof op 29 juli in een doorsnee eengezinswoning en in een schuur van een woning in dezelfde straat ketels, vaten en grondstoffen aan voor de productie van synthetische drugs zoals speed. De woning en de schuur werden leeggehaald door agenten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Tegelijkertijd werd ook een inval gedaan in een pand in Leeuwarden, waar de agenten onder meer veertig kilo drugs vonden.

Duits onderzoek

De verdachten in Nieuw-Roden kwamen in beeld door een dumping van drugsafval in het Duitse Gronau. Door een DNA-match was de Assenaar een van de verdachten in dit Duits onderzoek. Hij had contact met de 31-jarige man uit Nieuw-Roden. De politie Noord-Nederland werd in dit onderzoek betrokken.

Tijdens een observatie zagen de agenten dat de Assenaar en de mannen uit Nieuw-Roden bezig waren met materialen die gebruikt worden voor een drugslab.

Liters fosforzuur

Eind juli lieten de mannen uit Nieuw-Roden chemische stoffen achter bij een afvalbrengstation en twee andere locaties. Kort daarop werden beide mannen aangehouden en de panden doorzocht. De agenten vonden onder meer jerrycans met 26 liter fosforzuur en een liter zoutzuur. De burgemeester van de gemeente Noordenveld besliste dat de woning van de 31-jarige verdachte drie maanden op slot moest en legde bij de medeverdachte alleen een waarschuwing op.

Te drastisch

Door de sluiting van de woning zouden onder meer de moeder en zus van de 31-jarige verdachte op straat komen te staan. De moeder stapte eind september naar de bestuursrechter in Groningen. Volgens de rechter is de burgemeester, door verschillend te besluiten, voorbijgegaan aan het recht op gelijke rechten en behandeling van de burgers.

De grondstoffen zijn bovendien bij deze verdachte alleen in de schuur aangetroffen en is een woningsluiting een te drastisch besluit; zo staat in het vonnis te lezen.

Lees ook: