Spelletjes spelen in de negentiende eeuw onder toeziend oog van een heksenbal

De monumentale boerderij het Ottenshoes laat zien hoe het leven van de familie Ottens er halverwege de negentiende eeuw uitzag. Jermo Tappel van Stichting Het Drentse Landschap leidt ons rond.

Samen

"De familie Ottens was een grote, rijke familie met veel kinderen", vertelt Tappel. "Ze leefden met z'n allen in de woonkeuken. Niet alleen vader, moeder en de kinderen maar ook opa en oma woonden vaak bij het gezin in. En zelfs de dienstmeid en de knecht woonden hier rondom het gasfornuis waar het lekker warm was."

Spelletjes

In die tijd was elektrische verlichting nog niet gangbaar. "Je verzamelde rondom de tafel onder de olielamp en vaak speelde je daar spelletjes zoals met een lei en griffel waarmee je heerlijk kon tekenen of je speelde Mensch erger je niet", aldus Tappel.

Jermo Tappel met stelten (Rechten: RTV Drenthe)

Stelten

De ruimte achter het huis werd door de boer gebruikt maar de kinderen konden er ook heerlijk spelen. Steltlopen was zo'n buitenactiviteit. De stelten zijn meestal tussen de een en vier meter hoog en werden oorspronkelijk gebruikt om door ondergelopen land te waden of om op geringe hoogte te werken.

Slapen

Na een drukke dag doken de kinderen de bedstee in. "Ze sliep op stro en hout, om en om en vaak met wel vier kinderen in één zo'n kleine bedstee", vertelt Tappel. "Languit liggen ging niet, dus ze zaten een beetje rechtop want ze dachten dat ze dood gingen als ze gingen liggen." De lade onder de bedstee was gereserveerd voor de allerkleinsten. "De pasgeboren baby werd hieronder geschoven. Daar komt de uitdrukking 'het ondergeschoven kind' vandaan."

Bekijk hieronder de video over het huis in Orvelte waar Tappel ons een rondleiding geeft:

Lees ook: