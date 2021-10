Uitgaan in Assen kan vanaf vrijdag met coronapolsbandje

Uitgaan in Assen kan met polsbandje (Rechten: ANP/Remko de Waal)

Vanaf morgen is er een coronacheckpoint in de binnenstad van Assen. Bij het checkpoint kunnen mensen met de CoronaCheck-app en een legitimatiebewijs een polsbandje halen voor bezoek aan de horeca, evenementen, theater, bioscoop en museum.

Het checkpoint komt in de VVV in de Marktstraat en is op vrijdag en zaterdag open van 9.30 - 23.00 uur en op zondag van 12.00 - 18.00 uur.

Daarnaast komen er twee nieuwe Testen voor Toegang-locaties in Assen. De huidige locatie aan de Industrieweg is gesloten. Eén testlocatie komt in de binnenstad, naast DNK. De andere locatie komt bij De Bonte Wever.

Het coronacheckpoint is een initiatief van binnenstadsorganisatie Vaart in Assen en Koninklijke Horeca Nederland, in afstemming met de gemeente Assen.

