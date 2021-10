Kop is eraf voor Asser stadscollectie: zes pentekeningen van Sam Drukker

In de nieuwjaarstoespraak begin 2019 lanceerde Out al zijn plan voor een stadscollectie. Dat moet leiden tot een verzameling met kunst van de stad, voor de stad, in de stad, en wat later een historisch overzicht geeft van Assen door de jaren heen. Probleem was alleen dat de start van het project wat meer tijd vergde dan gedacht.

Vervolg collectie Berghuis

Out wil met zijn idee de stadscollectie van de vroegere kunstverzamelaar Wim Berghuis uit Assen een doorstart geven. De gepensioneerde bankdirecteur liet uit liefde voor Assen in de loop der jaren 112 stadsgezichten schilderen door zeventig kunstenaars die hij zelf uitzocht. Ook gaf hij opdracht voor wat er geschilderd moest worden. Zo ontstond een bijzondere verzameling.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Sam Drukker aan het werk in 'misschien het liefste straatje van Assen', de Gasfabriekstraat (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Burgemeester Out opperde in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij ook jaarlijks een nieuw kunstwerk wilde voor de stad, en hiervoor een kunstcommissie in het leven zou roepen. Maar de praktijk bleek weerbarstiger. Met name 'wie is straks eigenaar van de kunstwerken, wie doet het beheer en wie schrijft straks fondsen aan', bleek nog een heel vraagstuk.

Tandenstoker in inkt

Dat is allemaal nog niet opgelost, ook is er nog geen kunstcommissie. Maar dat weerhoudt Assen er niet van om nu toch de zes pentekeningen van Sam Drukker aan te schaffen. De kunstenaar uit Amsterdam groeide in Assen op en legde 25 Asser plekjes vast, waaronder ook bijzondere locaties die hij nog uit zijn jeugd kende. De tekeningen die Drukker met een tandenstoker in zwarte inkt maakte, zijn uiteindelijk ook gebundeld in een boekje als stadswandeling met de titel, Assen in inkt, een wandeling met Sam Drukker.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Het eerste exemplaar van 'Assen in inkt, een wandeling met Sam Drukker' was voor burgemeester Marco Out (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

'Nu kans grijpen'

Eind mei ontving Marco Out het eerste exemplaar. Toen kwam ook direct het idee op om enkele originele pentekeningen van Sam Drukker aan te schaffen voor de stadscollectie. Van bemoeienis van een heuse kunstcommissie is geen sprake geweest. "Deze kans wilden we vooral grijpen, en daarom zijn ad hoc wat mensen bij elkaar gebracht. Voor de toekomst zal, zoals het nu lijkt, wel iets van een commissie geformeerd worden."

Volgens Out zijn de tekeningen een mooie start van de stadscollectie, zoals hij die voor ogen heeft. "De tekeningen laten bijzondere locaties zien en vertellen het verhaal erbij. Dat draagt bij aan de geschiedenis van de stad. En natuurlijk zit er in het Drents Archief veel historisch materiaal over Assen, maar een stadscollectie was er nog niet."

Jaarlijks uitbreiden

Bedoeling is volgens Out om de stadscollectie jaarlijks met een aantal werken uit te breiden. "Zodat we bouwen aan de geschiedenis van de toekomst." Zondag krijgt Out de zes originele pentekeningen, als start van de stadscollectie, officieel overhandigd door Sam Drukker.

Het Drents Museum ging Assen trouwens al voor met de aankoop van één van de Asser pentekeningen van Drukker. Directeur Harry Tupan kocht meteen de prent van de Spoorstraat. De zes die Assen nu aanschaft zijn de blik van Drukker op de Gouverneurstuin, het Drents Museum, de graansilo aan de Havenkade, het Boshuis aan de Beilerstraat, De Wouden en de Gasfabriekstraat.

Een tekening van de Spoorstraat van Sam Drukker is in mei al gekocht door Harry Tupan van het Drents Museum (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook: