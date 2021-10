Drukte bij Asser horeca door tentoonstelling Frida Kahlo

De tentoonstelling van Frida Kahlo in het Drents Museum is nog maar een week geopend en zorgt nu al voor veel drukte in de Asser binnenstad. En dat merken ook de horecazaken.

"Je ziet de mensen gewoon aankomen. Ze komen met hordes uit het museum. Dus dan zetten we ons schrap", lacht Chantal Seuren van restaurant De Bakker en De Schenker. Met name rond lunchtijd zitten ze vol. Het restaurant zit vlakbij het Drents Museum en bezoekers lopen rechtstreeks richting de horecazaak. Ook buren Brasserie de Kroon en Liff zijn duidelijk: het is lekker druk.

'Belooft veel goeds'

Door corona werkt het Drents Museum met speciaal gereserveerde tijdsblokken en daardoor zijn de mensen soms wel wat gehaaster, laat Sandra de Vrede van Liff weten. "Ze moeten dan om een bepaalde tijd in het museum zijn." En als het dan druk is, zorgt dat soms voor bezorgde gezichten.

Ook een stukje verderop, bij horecaplein de Markt, weten de bezoekers van de tentoonstelling de horeca goed te vinden. "We merken dat er veel mensen overdag naar Assen komen daarvoor en dan ook een hapje en een drankje nemen", vertelt Geert te Velde van Autentieq. Hij heeft de afgelopen week mensen uit het hele land en uit Duitsland en België voorbij zien komen. "Dat belooft veel goeds."

Zeven fulltimers

Horecaondernemer Ronald Obbes vergelijkt het met zijn ervaringen tijdens de tentoonstelling van het Terracotta leger van Xi'an, jaren geleden. Hij werkte toen nog bij Hotel de Jonge. "Toen hebben we zeven fulltimers in moeten huren gedurende de periode dat de tentoonstelling te zien was."

Ook bij de VVV, waar Obbes directeur van is, merken ze dat veel bezoekers ook de rest van de stad willen leren kennen. Ze vragen onder andere naar wandelroutes.

Druk diner

Natuurlijk kan Tex-Mex restaurant Bramigo in dit lijstje niet ontbreken. "Moet je kijken naar mijn pand", lacht eigenaar Bram Grit. "We hebben zeker meer aanloop." Het restaurant is compleet versierd in Frida Kahlo-sferen. Met name 's avonds trekken bezoekers naar Bramigo voor het diner, maar ook de lunch begint drukker te worden. "We zijn daar net mee begonnen. Dus zijn nog druk bezig met een stukje marketing rondom de lunch."

In het Drents Museum is de nieuwe grote tentoonstelling 'Viva la Frida! Life and art of Frida Kahlo' te zien. De tentoonstelling vertelt het verhaal van een van de bekendste en meest geliefde kunstenaars ter wereld: Frida Kahlo. In de tentoonstelling komen twee collecties van Kahlo uit Mexico-Stad samen: die van Museo Dolores Olmedo en van Museo Frida Kahlo - Casa Azul, oftewel het Blauwe Huis. De tentoonstelling is tot en met 27 maart 2022 te zien.

