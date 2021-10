Woningcorporaties in Meppel en Hoogeveen zitten klem: te weinig geld en grond

Woningbouw in Meppel van Woonconcept (Rechten: Camiel Hemminga)

Een tekort van 500 miljoen euro en een groot gebrek aan bouwgrond. De woningcoöperaties in regio Zwolle, onder andere actief in Hoogeveen en Meppel, willen graag aan de slag met de woningbouw-crisis, maar zitten klem. Ze roepen overheden op om in actie te komen, zodat er een slag gemaakt kan worden met nieuwbouw en verduurzaming.

Negen woningcorporaties in de regio Zwolle werken hierin samen onder de naam Nowozo. Een van hen is Woonconcept, dat in Drenthe actief is. Uit regionaal onderzoek blijkt dat ze op termijn ondanks samenwerking onvoldoende nieuwe woningen kunnen bouwen vanwege een tekort aan middelen.

Er ligt bij Nowozo een opgave voor de bouw van 9.000 nieuwbouwwoningen en 900 flexibele/tijdelijke woningen. Dat blijkt nu niet haalbaar omdat er geen grond beschikbaar gesteld wordt. "Voor die ruimte zijn we afhankelijk van de gemeenten. Het is aan hen om nieuwbouwlocaties aan te wijzen", zegt Robert Waarsing, voorzitter van Nowozo.

Gemeenten

Waarsing zoekt daarnaast een stuk toewijding. "Er is voldoende capaciteit bij de gemeenten en commitment tijdens ruimtelijke procedures nodig", vervolgt hij. "We moeten vaart maken met de nieuwbouw en we rekenen erop dat de gemeenten zich inzetten om daaraan mee te werken."

Verder moeten de huidige huurwoningen duurzaam gemaakt worden. "Daar is ook veel geld nodig", zegt Waarsing. Er is echter een tekort van 500 miljoen euro. "Daarom is 45 procent van de verduurzamingsopgave nu niet haalbaar." Waarsing hoopt daarom dat het nieuwe kabinet de verhuurdersheffing afschaft.

Hoogeveen en Meppel

Het samenwerkingsverband Nowozo bestaat uit de negen corporaties Beter Wonen IJsselmuiden, deltaWonen, Openbaar Belang Zwolle, SallandWonen, Vechtdal Wonen, Wetland Wonen, Woningstichting SWZ, Woonstichting VechtHorst en het deels Drentse Woonconcept. Ze werken al jaren samen in de woningmarktregio Zwolle.

"Ook in onze werkgebieden Hoogeveen en Meppel geldt de situatie", zegt Nicole Peeters, directeur-bestuurder bij Woonconcept. "Wij staan klaar om voor extra nieuwe sociale huurwoningen te zorgen in Meppel, Hoogeveen en Steenwijk. Zodra er extra nieuwbouwlocaties beschikbaar zijn, kunnen we bouwen."

