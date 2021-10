Gemeente Westerveld komt uitleg geven aan de inwoners van Darp

Eind augustus kreeg Winfried Buijen, voorzitter van dorpsgemeenschap Darp Havelterberg Busselte (DHB) een telefoontje van de kinderopvang in Darp. 'Waarom is er een tweede opvang in ons dorp gekomen?' werd hem gevraagd. Buijen wist van niets.

De nieuwe kinderopvang zit in het leegstaande schoolgebouw. Dat staat leeg sinds OBS de Veldwikke afgelopen zomer ophield te bestaan. De gemeente en de dorpsgemeenschap zouden samen zoeken naar een nieuwe invulling van het gebouw.

Bij die oplossing zou centraal staan dat het dorp er iets aan moest hebben. Daarom wilde de gemeente samenwerking met de dorpsgemeenschap, en zelfs het financiële belang achterop stellen.

Vertrouwen op dieptepunt beland

Bij de komst van de kinderopvang is geen communicatie geweest met het dorp, zegt Buijen. Hij verwacht daarom uitleg van de gemeente. Wethouder Klaas Smidt gaat op de uitnodiging in, en komt in december uitleg geven aan de inwoners.

Buijen hoopt dat veel inwoners aanwezig zijn, omdat dat het gesprek ten goede komt. "Het vertrouwen van Darpers in de gemeente Westerveld was al laag, maar is nu op een dieptepunt beland. Er is voor veel inwoners teveel gebeurd. We roepen via onze Facebook-pagina iedereen op om te komen in december zodat ze al hun vragen aan de gemeente en stichting kunnen stellen."

Er zijn namelijk meer zorgen. "Over jeugd, woningbouw en veiligheid van de buurt. Dat moet samengevoegd worden in een allesomvattend plan voor Darp", zegt hij.

Slecht voorbeeld

Ook de stichting Welzijn Mensenwerk, eigenaar van het buurthuis in Darp, zal aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering van de dorpsgemeenschap.

Met een goede invulling van het schoolgebouw en het dorpshuis is het dorp weer op de goede weg, denkt Buijen. "Hier ligt een heel mooie gemeenschap die zelf zijn verantwoordelijkheid wil nemen om alles in stand te houden. De gemeente moet met de dorpsgemeenschap in gesprek blijven en samen tot oplossingen zien de komen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn."

"De dorpsgemeenschap wil praten om tot goede oplossingen te komen, maar het is aan de gemeente en Welzijn Mensenwerk om transparant te blijven. De manier waarop kinderopvang in het schoolgebouw is gekomen is een voorbeeld van hoe het niet moet", besluit Buijen.

