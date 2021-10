Assen test welke bus het meest trilt: diesel of elektrisch?

Bewoners van de Stationsstraat en de Oostersingel klaagden eerder dit jaar over toegenomen trillingen en scheuren in hun muren. Aangewezen verdachten zijn de elektrische bussen, die door hun accupakket zo'n twee- tot vierduizend kilo zwaarder zijn dan even lange dieselvarianten.

Hardrijden als test

Om te testen wat voor trillingen iedere bus veroorzaakt, rijden allerlei bussen door de twee straten waar de klachten vandaan komen. Zowel diesels als elektrische varianten in verschillende lengtes rijden de maximumsnelheid van dertig kilometer per uur, maar ook harder dan toegestaan. Zo kunnen uiteenlopende verkeerssituaties met elkaar worden vergeleken. Verkeersregelaars zorgen dat het overige verkeer veilig blijft.

In een aantal gebouwen langs de route staan meetkastjes met daarin trillingssensoren. Iedere keer wanneer er tijdens de proef een voertuig langsrijdt, meet zo'n sensor hoe zwaar de trilling is. Een lid van het onderzoeksteam leest op hetzelfde moment in de bus de meetgegevens van de sensoren uit. In de komende weken worden alle resultaten met elkaar vergeleken, om erachter te komen of de elektrische bussen inderdaad zwaardere trillingen veroorzaken dan dieselbussen.

Drukke straten

Verkeer- en vervoeradviseur Ton Lubbers van de gemeente Assen vindt het logisch dat de proef juist in de Stationsstraat en de Oostersingel plaatsvindt. "Dit zijn qua busverkeer de drukste straten van Assen. Deze straten bestaan ook nog eens uit klinkers en het nadeel daarvan is dat je meer trillingen veroorzaakt dan wanneer je over een gladde asfaltweg rijdt", legt Lubbers uit.

De gemeente test niet alleen het rijden van de bussen over klinkers, maar heeft speciale aandacht voor oneffenheden in de weg. Onderzocht wordt of die plekken in het wegdek voor meer trillingen zorgen als er verkeer overheen rijdt. Lubbers: "Denk aan een putdeksel dat lager ligt, of een verzakking in de weg waar werkzaamheden hebben plaatsgevonden."

Trillingen aangetoond

Dat de elektrische bussen meer trillingen kunnen veroorzaken, is al eens aangetoond. Uit drukke straten in de stad Groningen kwamen soortgelijke klachten als in Assen en daar zijn inmiddels maatregelen getroffen. Er zijn anti-trillingsschermen langs de weg geplaatst en is de ondergrond van de weg verstevigd. Andere geopperde oplossingen zijn het vlakker maken van de weg of het verlagen van de maximumsnelheid.

Het aanpassen van de bussen is volgens Jorne Bonte van het OV-bureau Groningen Drenthe geen optie. "Aan de bussen kun je niet veel veranderen, want die zware batterij hebben ze nodig om te kunnen blijven rijden. Ze voldoen aan de landelijke normen voor de aszwaarte, waar alle voertuigen aan moeten voldoen", vertelt Bonte. Hij ziet de oplossing vooral in het aanpassen van de weg, waardoor de trillingen minder gevoeld worden.

Bonte erkent dat het toegenomen gewicht van de bussen meer trillingen kan veroorzaken en voorspelt dat dit soort onderzoeken in de toekomst vaker gaan gebeuren. "Dat gaan we merken zodra vrachtwagens, die nu nog vooral op diesel rijden, op elektrisch over zullen moeten gaan."

