Eis: vijftien maanden cel voor schietincident in Lekstraat Assen

Voor het schieten op een auto voor een woning aan de Lekstraat in Assen is tegen een 29-jarige man uit Assen een celstraf van vijftien maanden geëist. De officier van justitie vindt ernstige bedreiging bewezen. De Assenaar ontkent dat hij heeft geschoten.

De beschieting was dit jaar in de vroege ochtend van 20 februari. Niemand raakte daarbij gewond. In de auto zaten twee kogelgaten. Aan dit incident ging een conflict over drugs vooraf. De eigenaar van de auto wilde samen met zijn broer eerder die nacht cocaïne kopen bij de Assenaar. Er ontstond ruzie over de drugsdeal, waarbij beide partijen met elkaar op de vuist gingen.

Grote maatschappelijke onrust

De broers reden in hun auto weg en de Assenaar zou met een 35-jarige vriend naar zijn woning zijn gegaan om een vuurwapen te halen. De verdachte zou in tussentijd de broers via videobellen hebben bedreigd en daarbij het wapen zichtbaar hebben doorgeladen.

Volgens de officier van justitie schoot de man vervolgens uit pure frustratie midden in de nacht in een woonwijk, waar gezinnen lagen te slapen. "Dit zorgt voor grote maatschappelijke onrust", zei de aanklaagster.

In een sok in de dakgoot

De gevonden hulzen en een patroon pasten in het wapen dat in de woning van een vriendin van de verdachte werd gevonden. Het vuurwapen was in een sok gewikkeld en verstopt in de dakgoot. Op de gevonden patroon zat celmateriaal van de verdachte. De Assenaar was na het incident spoorloos en werd op 3 mei aangehouden. Hij heeft een strafblad en liep nog in de proeftijd van een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

De officier van justitie eiste dat de man ook die straf uitzit. Voor de kleine rol van de 35-jarige medeverdachte eiste ze een celstraf van achttien dagen, gelijk aan het voorarrest.

Uitspraak over twee weken.

