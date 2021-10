Kinderburgemeester Assen krijgt extra taak: ambassadeur van Jeugdfonds

Hoewel de kinderburgermeester hiervoor niet precies wist wat het Jeugdfonds was, heeft ze er heel veel zin in. "Ik vind het heel leuk", vertelt kinderburgemeester Luna Bouius. "Ik zit zelf op dansen en dat vind ik een leuke sport. Ik vind het belangrijk dat wanneer kinderen niet genoeg geld hebben ze alsnog wel mee kunnen doen met alle sporten die ze leuk vinden."

Honderden kinderen helpen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen uit gezinnen in Drenthe waar te weinig geld is voor een sportclub, muziekles of iets soortgelijks. "Twee á drie kinderen per klas groeien op in een gezin met geldzorgen", vertelt Yvonne Scheltens van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe. En voor die kinderen kan het fonds wat betekenen. Zo is er jaarlijks per kind een budget beschikbaar voor sportles en een cultuuractiviteit.

Per jaar helpt het fonds honderden kinderen in Drenthe. Het doel is dan ook dat zoveel mogelijk kinderen kunnen sporten of een cultuuractiviteit kunnen doen. Maar veel ouders, kinderen en leraren weten nog niet van het bestaan van het Jeugdfonds af, laat Scheltens weten. Met de kinderburgemeester als gezicht, hopen ze nog meer kinderen en ouders te bereiken.

Bekende Assenaar

Scheltens: "Luna is als kinderburgemeester toch een bekende Assenaar en het is mooi dat zij nu verbonden is aan het Jeugdfonds." Luna is in ieder geval al druk aan het bedenken hoe ze het Jeugdfonds onder de aandacht kan brengen. "Morgen ga ik het aan de rest van mijn klas vertellen en neem ik flyers meer naar school toe", vertelt ze.

Ook andere leden van de kinderraad hebben goede ideeën om het Jeugdfonds onder de aandacht te brengen. Zo wil de één een presentatie maken en die aan elke klas laten zien en anderen willen graag een gesprek voeren met zijn of haar klas over armoede.

Ambassadeur zijn van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe wordt een vaste taak van de kinderburgemeester van Assen.

Lees ook: