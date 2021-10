Atlas Theater bestaat vijf jaar: 'Het was een intense periode'

"Van meet af aan zijn we erbij betrokken geweest", vertelt Koos Maris, operationeel coördinator van het Atlas Theater toe. "We zijn op bezoek geweest bij andere theaters in het land. En wat we daar zagen is dat de theaters waar het techniekteam inspraak heeft gehad, het meest geslaagd zijn. Dat hebben we kunnen overbrengen aan het bestuur en toen hebben we op hoog niveau mogen meedenken en meepraten. We hadden een need to have-lijst gemaakt en een nice to have-lijst. Maar we hebben veel nice-to-have dingen kunnen doorvoeren. Ik moet echt de jongens van de techniek een schouderklop geven, want er staat een heel mooi theater."

'Fantastisch werken hier'

De meer dan 30 meter hoge toneeltoren in combinatie met de orkestbak en de capaciteit van 800 stoelen in de grote zaal maken grote producties zoals The Sound Of Music mogelijk. Ook heeft het Atlas Theater een grote trekkenwand, een theatertechnische hijsinstallatie om decorstukken en doeken te laten zakken en te hijsen.

"Soms kwam het wel voor dat een decorstuk in de vrachtwagen bleef liggen", zegt Maris terugblikkend op theater de Muzeval, dat in 2017 tegen de vlakte ging. Hiermee kan het theater bijvoorbeeld opera en musicals faciliteren. "Het is fantastisch werken hier. De eerste voorstelling hier was in juni 2016, Daniël Lohues. Ik zat in het publiek en heb echt genoten. Niet van de voorstelling, maar ook van het publiek en de akoestiek."

Een halfjaar na de opening, kwam Machteld van der Werf als directeur. "Toen ik hier voor de eerste keer kwam via het plein en het enorme gebouw zag, was ik onder de indruk. We stonden op het podium toen ik ontvangen werd en ik vond het speciaal dat zo'n groot mooi theater in Emmen staat. Ik had de opdracht om 40.000 bezoekers binnen te halen. En toen werd er wel gezegd dat dat lastig werd, want 'het is wel Emmen'. Dus toen we vlak voor de coronacrisis 60.000 bezoekers haalden, waren we heel erg blij."

Coronacrisis

Het afgelopen seizoen werd vooral gekleurd door corona. De deuren moesten meerdere keren op slot. Door de financiële steun van donateurs en de overheid, blijft het theater overeind.

"Tuurlijk heb ik me wel veel zorgen gemaakt", zegt Van der Werf. "Ik kijk terug op een intense periode. Maar we hebben ook gekeken naar creatieve momenten. En als ik vooruitkijk heb ik veel vertrouwen. Mensen willen weer graag naar het theater. We hebben nu een week weer gedraaid. Mensen knuffelen je letterlijk als ze binnenkomen. Iedereen is zo blij dat het weer kan."

'Nog op z'n minst vijf jaar erbij'

Van der Werf is nu directeur van een theater dat goed draait. "Het gaat goed met het Atlas Theater. Waar je verder in het land hoort dat het moeilijk is om soms publiek te krijgen, merken we dat dat in het Atlas eigenlijk ontzettend goed gaat."

Zowel Maris als Van der Werf willen er op z'n minst nog vijf jaar aanplakken. "Op z'n minst", lachen de twee. Dit weekend viert het theater het jubileum. Op vrijdagavond is er een spelshow dat via de Facebook en de website te bekijken is. Zaterdagavond is er een jubileumshow met Simone Kleinsma.

Bekijk hieronder het item over vijf jaar Atlas Theater: