Gaan strengere sancties de illegale bomenkap in Midden-Drenthe stoppen?

In de gemeente Midden-Drenthe moet harder worden opgetreden tegen illegale bomenkap. De regels die er nu zijn, zijn volgens GroenLinks, onvoldoende. Het Timmerholt is volgens hun het voorbeeld daarvan.

Afgelopen voorjaar ging het mis. Een bosperceel op Het Timmerholt in Westerbork maakte in het broedseizoen plaats voor een loods. Daarbij werden bomen gekapt waarvoor de eigenaar bij de gemeente Midden-Drenthe geen vergunning had. De gemeente markeerde de zaak als illegale bomenkap en trad op.

Ingewikkeld geschil

Zowel de provincie als de gemeente kunnen toezien op bomenkap, dat maakt de situatie soms erg onoverzichtelijk. De eigenaar van Het Timmerholt, Marcel Bos, zegt niets fout te hebben gedaan. Het gaat volgens hem over bomen van dunner dan 40 centimeter waarvoor bij de gemeente geen vergunning nodig is. Daarnaast had Bos wel bij de provincie Drenthe om toestemming gevraagd en die toestemming gekregen.

Toch moet Het Timmerholt van de gemeente Midden-Drenthe voldoen aan de herplantingsplicht en nieuwe bomen plaatsen op het terrein. Voldoet hij niet aan de verplichting dan volgt een dwangsom. Het Timmerholt kreeg wel een omgevingsvergunning voor de bouw van de loods.

Meer Afschrikken

Het geschil is nog niet opgelost of GroenLinks gaat al een stap verder door te vragen om strengere sancties. Het Timmerholt is namelijk niet de eerste partij die volgens de fractie de mist in gaat. Volgens de partij zijn er in het verleden vaker grootschalig illegaal bomen gekapt, bijvoorbeeld bij het plan 't Hees in Westerbork.

De gemeente Midden-Drenthe paste in februari 2021 de Bomenverordening aan zodat strenger kan worden gehandhaafd, maar GroenLinks vindt de regels nog steeds niet streng genoeg om ondernemers en particulieren af te schrikken.

'Nieuwe verordening werkt niet'

"We hebben nu als gemeente een klimaatopdracht tot forse vermindering van CO2-uitstoot. Iedere boom draagt hieraan bij. De huidige bomenverordening voor onze inwoners, blijkt opnieuw niet te werken", schrijft de fractie.

Het verhogen van boetes gaat daarbij niet helpen. "Kijken we bijvoorbeeld naar Het Timmerholt dan zullen de bewoners die aan de bel hebben getrokken bij de gemeente uiteindelijk mee moeten betalen met de boete. De boete wordt op het park verhaald en zal waarschijnlijk worden verrekend met de huurders", vertelt GroenLinks-fractielid Henk van der Beek.

Makkelijk is een boete daarnaast ook niet. Voor een 'criminal charge' moet namelijk wel genoeg bewijs zijn. Een boete uitdelen is vanwege het juridische proces lastiger dan de herplant- en instandhoudingsplicht.

Prijs van bomen moet afschrikken

Over andere nieuwe sancties wordt nu gesproken. GroenLinks wil juridische mogelijkheden om omgevingsvergunningen te weigeren onderzoeken. "We zouden illegaliteit niet moeten belonen."

Bos is overigens zelf ook voorstander van een strenger optreden tegen illegale bomenkap. Maar volgens hem ligt in zijn zaak de fout toch echt bij de gemeente of de Provincie.

De eigenaar van Het Timmerholt moet volgens berekeningen van de gemeente nu per eikenboom tussen de 18 en 20 centimeter 444 euro betalen. Bij de herplantplicht wordt ook gekeken naar de dikte van de stam. "Bomen van meer dan 40 centimeter dik nemen veel meer CO2 op. Het terugplaatsen van die bomen kost bovendien veel meer omdat daar ook een hijskraan bij te pas moet komen", legt Van der Beek uit.

"Als iemand bijvoorbeeld 10 eikenbomen met een dwarsdoorsnede van de stam groter dan 40 centimeter illegaal heeft gekapt, moet hij/zij volgens de compensatietabel 40 bomen tussen de 18 en 20 centimeter herbeplanten. Dit komt neer op een bedrag van 17.760, -. Hierin zit voor het college de afschrikwekkende werking", schrijft de gemeente. In het geval van Het Timmerholt gaat het om twee bomen van dikker dan 40 centimeter en kost het herplanten van 8 bomen tussen de 18 en 20 centimeter de organisatie ongeveer 4000 euro.