Zestig reacties op schetsontwerp Hoofdweg Eelde

De gemeente Tynaarlo heeft ongeveer zestig reacties binnengekregen op het schetsontwerp van de Hoofdweg in Eelde. In totaal zijn er zeven mensen die gebruik maken van het spreekuur met de ambtenaren en professionals die van woensdag tot en met vrijdag zijn georganiseerd.

Op het schetsontwerp van de Hoofdweg konden mensen tot woensdag reageren. Jan Spiekhout van actiegroep 'Herinrichting Hoofdweg' vindt het jammer dat de gemeente mensen alleen de kans gaf om digitaal te reageren. "Sommige mensen hebben geen computer", vertelt Spiekhout. Daarnaast vindt hij een reactietermijn van één week wel kort. "Begin deze week heeft iemand in de straat het document van de gemeente per post ontvangen. Omdat je tot woensdag kon reageren heb ik de handgeschreven brief dinsdagavond samen met hem ingescand en naar de gemeente verstuurd."

Inhoudelijk zien de plannen er volgens Spiekhout redelijk goed uit. Maar wat de leden van de actiegroep vooral zorgen baart, is de bus die over de Burgemeester Legroweg gaat rijden. In een enquête die eerder is rondgegaan was een voorwaarde van de actiegroep dat het busverkeer niet zou toenemen, maar aan de hand van de nieuwe plannen zijn de leden daar toch wel bang voor. Daarnaast zijn, volgens Spiekhout, sommige bushokjes ongelukkig geplaatst.

Uitstel van inloopavond?

Spiekhout hoopt snel op een inloopavond, maar daar heeft de aanwonende van de Hoofdweg nog niets over gehoord. Ook Anneke Lubbers van de PvdA is teleurgesteld dat er geen fysieke informatiebijeenkomst is gehouden, terwijl de gemeente dat wel heeft beloofd. Ze stelde tijdens de raadsvergadering afgelopen dinsdag vragen. Dat bewoners niet met de ontwerpers konden praten vindt ze jammer. "Ik zag online al zo veel negatieve reacties", legt Lubbers uit. "Dat had ook anders gekund."

Volgens wethouder Hanneke Wiersema (CDA) kon er geen informatiebijeenkomst houden vanwege het coronavirus. Lubbers vindt dat flauwekul: "Je kunt ook werken met bijvoorbeeld QR-codes". Wiersema beloofde dinsdagavond in een later stadium een informatiebijeenkomst te organiseren. GroenLinks stelt vandaag vragen en is benieuwd wanneer de wethouder van plan is om de fysieke bijeenkomst met omwonenden te organiseren.

Voorlopig ontwerp

Het verkeersbureau gaat met de huidige plannen voor de Hoofdweg terug naar de tekentafel. Volgens een woordvoerder van de gemeente Tynaarlo worden de reacties meegenomen en naar aanleiding daarvan wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. "Zodra we dat hebben, organiseren we een fysieke bijeenkomst." Of het ontwerp dan nog wordt aangepast als mensen toch nog vragen hebben, is onbekend.

Volgens de planning moet het voorlopige ontwerp begin november klaar zijn.

