Testen voor Toegang nu ook in centrum Emmen

Wie op stap wil in Emmen en niet is gevaccineerd, kan zich vanaf nu ook laten testen in de Chagallpassage in het centrum. Vlakbij de oude V&D is in een leegstaand pand een Testen voor Toegang-locatie geopend.

Dat deelde burgemeester Eric van Oosterhout vanavond mee in de commissievergadering van de gemeente Emmen. "Wij gaan er niet over als overheid. Er is een keuze gemaakt om dat aan de markt over te laten", licht hij toe. "Op dit moment zijn er vier van zulke testlocaties in Emmen zelf."

Aan de Kolhoopstraat zit een teststraat waar tegen betaling getest kan worden. De andere drie locaties zijn locaties waar gratis getest kan worden, voor bijvoorbeeld het theater, stappen en het reizen. De Testen voor Toegang-teststraat op de parkeerplaats van het voormalige Fletcher Hotel was even gesloten, maar is inmiddels weer open.

"De regels zijn veranderd. Die straten werden bekostigd met een vast bedrag. Nu krijgen zij een bedrag per test. Daardoor viel er even een gat, want dat maakt nogal wat uit", zegt Van Oosterhout. "Maar als je nu bijvoorbeeld wil stappen, zijn daar nu op meerdere plekken weer mogelijkheden voor."

De testlocatie van de GGD in het oude Fletcher Hotel aan de Van Schaikweg is alleen toegankelijk voor mensen met coronagerelateerde klachten.