Documentaire Kinderen van Ruinerwold wint Gouden Televizier-Ring

"Wow, dat wij hier staan is allemaal dankzij jullie thuis. Het is heel bijzonder dat wij hier staan", reageerde een verbouwereerde dochter Mar Jan na de prijsuitreiking. Ze bedankte alle mensen die op de documentaire hebben gestemd en had ook een boodschap voor haar broertjes en zusjes die niet aanwezig waren. "Lieve broertjes en zusjes, wij zijn supertrots op jullie en we zijn super blij dat we weer samen kunnen zijn."

Het verhaal van de Ruinerwoldkinderen

Het is de eerste keer in de historie van de Televizier-Ring dat een documentaire met de publieksprijs naar huis gaat. In de documentaireserie doen vier 'Ruinerwoldkinderen' hun verhaal. Zij zouden tegen hun wil negen jaar lang door hun vader zijn vastgehouden op een afgelegen boerderij bij Ruinerwold. De zaak kwam exact twee jaar geleden aan het licht. De oudste zoon in de boerderij, Israel, was weggelopen en sloeg alarm in een café in het dorp. Diezelfde avond werden de andere kinderen uit de boerderij bevrijd.

De oudste kinderen van het boerderijgezin hebben na maanden van stilzwijgen documentairemaker Jessica Villerius benaderd om de documentaire te maken. Zij wilden hun kant van het verhaal vertellen. De serie werd dit voorjaar uitgezonden. De verhalen over hoe de kinderen in angst en isolement opgroeiden bij hun godsdienstwaanzinnige vader konden al direct rekenen op warme reacties van het publiek.

'Enorme eer'

Documentairemaker Jessica Villerius vindt de prijs een enorme eer. "Bedankt voor de de kans en de vrijheid om dit te maken. Ik wil mensen een stem en een gezicht geven. Daar gaan we voorlopig mee door."

De Kinderen van Ruinerwold is de opvolger van het programma Over Mijn Lijk, dat vorig jaar de Gouden Televizier-Ring won.

Lees ook: