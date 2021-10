FC Emmen zonder Bernadou, met Veendorp naar Oss

De Brabantse club heeft tien punten verzameld uit tien duels, waarvan de eerste negen al in de eerste vier wedstrijden. De laatste weken gaat het dus allesbehalve voorspoedig met de ploeg van trainer Bob Peeters. Slechts één keer werd er gelijkgespeeld in de laatste zes wedstrijden.

Dick Lukkien kan in Oss niet beschikken over de langdurig geblesseerden Peet Bijen, Reda Kharchouch, Lentini Caciano en Jeff Hardeveld. Bovendien is Miguel Araujo net als vorige week niet inzetbaar wegens interlandverplichtingen. Ook door de naam van Lucas Bernadou kan een streep. De Franse middenvelder trainde de hele week niet mee, probeerde het vandaag, maar moest al snel het trainingsveld verlaten.

De vervanger van Bernadou zal Ossama El Azzouzi zijn, die tot nu toe al in zes duels mocht invallen. De 20-jarige El Azzouzi is er klaar voor, zo laat hij weten in FC Emmen Rood Wit TV: "Ik heb heel veel vertrouwen in mezelf en ik vind dat ik tijdens mijn invalbeurten het aardig heb gedaan. Het is mooi dat ik het nu een keer vanaf het begin mag laten zien."

Opstelling

El Azzouzi is één van de drie middenvelders, naast Jari Vlak en Azzeddine Toufiqui. Achterin houdt Lukkien vast aan dezelfde spelers als vorige week. Michael Brouwers staat in de goal en daarvoor, van rechts naar links: Arnaud Luzayadio, Leonel Miguel, Jeroen Veldmate, Lorenzo Burnet. Rui Mendes, Jeredy Hilterman en Peter van Ooijen vormen het trio aanvallers in Oss.

Veendorp

Keziah Veendorp maakt vanavond meteen deel uit van de selectie. De Groninger, die in ieder geval de komende maanden op amateurbasis in Emmen speelt, is na veel individueel trainen en de laatste vijf weken op het kunstgras in Emmen fit genoeg om erbij te zijn.

"Er kwamen wel wat dingen voorbij, maar niet waar ik hoopte. Het complete plaatje moet kloppen, want ik neem natuurlijk wel een vrouw en twee kinderen mee naar een nieuwe club. Daarom is dit een mooie oplossing voor nu. We kunnen elkaar helpen. Ik help de club en de club helpt mij."

Dick Lukkien: 'We willen het chagrijn van ons afspelen'

Dick Lukkien is blij dat zijn ploeg zes dagen na de mislukte aanval op de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie de kans krijgt om het chagrijn van zich af te spelen. Dat TOP Oss zestiende staat, zegt hem niets. "Nee, wij onderschatten geen enkele ploeg. Wij zullen goed moeten zij om daar punten te halen. Dat is kraakhelder."

TOP Oss - FC Emmen begint om 20.00 uur. De live-uitzending van Radio Drenthe Sport begint om 19.30 uur. René Posthuma en Niels Dijkhuizen zijn de verslaggevers ter plekke.