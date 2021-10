Jonge knapen krijgen steun voor pumptrackbaan in Meppel

In coronatijd zagen de tienjarigen Marijn en Wessel op het Jeugdjournaal andere kinderen veel plezier beleven op een pumptrack. Dat is een circuit met bulten en kombochten waar je terecht kunt voor alle fiets- en skatesporten. De tieners kenden elkaar toen nog niet, maar vonden elkaar in de zoektocht of zij dit in Meppel konden organiseren. Samen schreven ze brieven, zamelden handtekeningen in en gaven presentaties.

Vanavond kwamen ze een grote stap verder. Weliswaar vertegenwoordigd door hun moeders, want de leeftijdgrens voor burgerinitiatieven in Meppel ligt nog op 16 jaar. Ze hadden wel reden tot juichen, het plan is een stap verder. De gemeenteraad in Meppel omarmde het plan en gaat nader onderzoek doen naar de realisatie.

100.000 euro

"Ik word wel blij van zulke initiatieven, helemaal als ze van zulke jonge knapen komen", zei PvdA-raadslid Folkert Hummel. "Wat mij betreft ondersteunen we dit zeker." Jeannet Bos van D66 was ook vol lof. "Ik hoop dat het onderzoek voor jullie positief gaat verlopen en dat er een baan komt."

De jongens vroegen voor hun onderzoek ook offertes op om de gemeenteraadsleden van financiële informatie te voorzien. Die variëren van 75.000 tot 100.000 euro. "Het is een investering, maar daarna heb je er heel lang plezier van", reageerde Anton Peeks van GroenLinks. "Dit is een mooi initiatief van mooie mensen. Het is gezond en mensen gaan elkaar ontmoeten. Het lijkt ons goed als dit onderzocht gaat worden."

(tekst gaat verder onder de foto)

In hun presentatie voegden Marijn en Wissel een eigengemaakt ontwerp toe (Rechten: Marijn en Wessel)

Skatepark

Er kwam nog een verzoek binnen bij de gemeente. Een groep skateliefhebbers hoopt op een nieuw skatepark. In de wijkpark Hesselingen, naast de Koedijkslanden, ligt nu een oude vervallen skatebaan. In het asfalt zitten gaten, volgens de skaters.

Een nieuw skatepark is een aanwinst voor de stad en moet ook voorkomen dat de groep skateliefhebbers behouden blijft voor Meppel, zeggen de skaters. "Dan voorkomen we dat zij wegtrekken naar grote steden omdat daar wel betere banen zijn."

Ze zeggen steun te hebben van de buurt. "Omwonenden noemen het verpauperd en hopen dat het wijkpark wordt aangepakt. Naast het skatepark takelt de rest van het park namelijk ook af. Er moet daar wat gebeuren. Er staat nu een klein skatepark met een halfpipe, dit lijkt een mooi moment om echt een professioneel park neer te zetten."

Ook hiernaar gaat de gemeente onderzoek doen.

